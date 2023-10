5 Film Exorcist Terbaik, Ada yang Dari Kisah Nyata!

Berikut adalah lima film bertema exorcist terbaik:

1. The Exorcist (1973)



2. Constantine (2005)



3. The Rite (2011)

4. The Conjuring (2013)

5. Deliver Us From Evil (2014)

Ada beberapa film horor yang mengangkat tema exorcist setiap tahunnya. Simak deretan film exorcist terbaik di bawah ini.Exorcist atau pengusiran setan biasanya ada diangkat menjadi salah satu adegan dalam film horor. Kebanyakan film exorcist itu berasal dari kisah nyata.Hal itu yang membuat film-film bertema exorcist disukai. Pasalnya para penonton bisa merasakan kengerian yang lebih nyata dibandingkan film horor lainnya.Film yang satu ini bisa dikatakan salah satu yang mendunia kalau membahas tentang exorcist. Film ini merupakan adaptasi dari novel milik William Peter Blatty.The Exorcist mengisahkan tentang seorang gadis yang dirasuki oleh roh jahat. Banyak adegan mencekam dalam yang ditampilkan, mulai dari adegan kepala yang memutar hingga proses pengusiran yang menyeramkan.Berbeda dari yang lain, film ini diangkat dari komik komik Hellblazer yang dipublikasi oleh Vertigo dari DC Comics. Film ini disutradai oleh Francis Lawrence.Constantine bercerita tentang seorang ahli pengusir setan yang bisa memusnahkan roh jahat dengan cara pergi ke akhirat. Biasanya, ia menggunakan cermin besar untuk menangkap roh jahat dan memecahkannya.Ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang disaksikan dan diceritakan oleh Pastor Gary dalam pengalamannya yang dikirim ke Roma untuk dilatih dan bekerja setiap hari dengan Pastor veteran. Lebih tepatnya, ini didasari dari buku The Rite: The Making of a Modern Exorcist karya Matt Baglio.The Rite bercerita tentang seorang mahasiswa yang bertemu dengan pendeta ortodoks yang membuatnya mengungkap kebenaran tentang kekuatan jahat. Hal itu terjadi setelah mahasiswa itu dikenalkan dengan sisi gelap kepercayaannya.Film ini bisa dikatakan adalah salah satu film horor yang sukses tayang di berbagai negara di dunia. Ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Lorraine Warren, dan pengalamannya dengan kisah Amityville Horror.The Conjuring mengisahkan tentang Investigasi paranormal yang dilakukan untuk membantu sebuah keluarga yang mengalami peristiwa-peristiwa mistis pada 1971 silam. Keluarga itu tinggal di Harrisville, Rhode Island.Film yang disutradai oleh Scott Derrickson ini terinspirasi dari buku non-fiksi yang berjudul Beware the Night karya Ralph Sarchie dan Lisa Collier Cool. Untuk alur ceritanya ditulis oleh sang sutradara.Deliver Us From Evil bercerita tentang penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap rangkaian peristiwa aneh yang terjadi. Seorang polisi pun bekerja sama dengan pendeta untuk mengusir roh jahat yang membawa peristiwa mengerikan.