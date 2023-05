Jennie Debut Akting, Member Blacpink Beri Dukungan Penuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jennie BLACKPINK memulai debut kariernya sebagai aktris dalam serial drama The Idol yang tayang di HBO. Para anggota BLACKPINK yang lain turut mendukung selama proses syuting.Dalam wawancara terbarunya bersama Entertainment Tonight dari Festival Film Cannes ke-76, Jennie mengatakan Ji-soo, anggota BLACKPINK, menghubunginya untuk mengucapkan selamat atas debutnya di Festival Film Cannes."Hari ini, Jisoo mengirimiku pesan, 'Kamu terlihat cantik, aku sangat bahagia untukmu!' Kami memiliki keluarga yang baik," katanya.Selama Jennie melakukan syuting untuk serial drama The Idol di Los Angeles, para anggota BLACKPINK menghubunginya untuk memastikan kalau ia baik-baik saja. Hal itu mengingat jadwal Jennie yang bersamaan dengan proses syuting video musik untuk album terbarunya BLACKPINK bertajuk BORN PINK."Saat saya syuting untuk The Idol tahun lalu, itu saat kami syuting video musik untuk album terbaru kami, BORN PINK," ungkap Jennie."Jadi, mereka memeriksa saya setiap hari. Mereka akan menelepon saya ketika saya berada di LA (untuk) syuting, untuk memastikan bahwa saya baik-baik saja sendirian," lanjutnya.Sebelumnya, mendapatkan tawaran peran dalam serial drama The Idol yang diciptakan bersama penyanyi Abel Tesfaye, atau lebih dikenal dengan The Weeknd, Sam Levinson dari Euphoria, dan Reza Fahim.Serial drama The Idol akan tayang mulai 4 Juni 2023 di HBO.