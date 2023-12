Urutan Film Home Alone yang Tepat Berdasarkan Tahun Rilis

1. Home Alone (1990)

2. Home Alone 2: Lost in New York (1992)



3. Home Alone 3 (1997)

4. Home Alone 4: Taking Back the House (2002)

5. Home Alone 5: The Holiday Heist (2012)

6. Home Sweet Home Alone (2021)

Film seri Home Alone menjadi tontonan kesukaan penonton menjelang akhir tahun. Simak urutan filmnya yang tepat.Sejak penayangan perdananya pada 1990 silam, film seri Home Alone menjadi salah satu tontonan pilihan saat perayaan Hari Natal dan liburan menjelang pergantian tahun. Secara keseluruhan, film Home Alone bercerita tentang petualangan seorang anak yang sendirian selama liburan dan mempertahankan rumah serta keluarganya dari penjahat.Pastinya kamu tidak asing lagi dengan film yang dibintangi oleh Macaulay Culkin ini. Hal itu karena film ini menjadi yang pertama dirilis dan sering diputar di stasiun televisi tanah air.Dalam film garapan sutradara Chris Columbus ini dikisahkan seorang anak laki-laki bernama Kevin McCallister (Macaulay Culkin) yang sering dijahili oleh anggota keluarga lainnya, sehingga ia berharap semua anggota keluarga menghilang. Namun siapa sangka bahwa doanya terkabul dan membuatnya harus menghadapi pencuri yang masuk ke dalam rumahnya.Lagi-lagi film inu akan menceritakan tentang Kevin McCallister yang masih diperankan oleh Macaulay Culkin itu terpisah dengan keluarganya saat berada di bandara. Hal itu karena Kevin tidak sengaja menaiki pesawat jurusan New York. Seharusnya ia naik pesawat jurusan Florida bersama keluarganya.Perjalanan Kevin itu akan membuat para penonton terhibur. Chris Columbus masih menjadi sutradara dari sekuel yang mendapatkan respon positif dari para penonton.Musim ketiga dari seri Home Alone tidak lagi menceritakan perjalanan Kevin McCallister, melainkan Alex Pruitt yang diperankan oleh Alex D. Linz. Sama halnya dengan sutradara yang berubah menjadi Raja Gosnell.Film Home Alone 3 ini tidak akan menceritakan pencuri biasa, tetapi sudah berstandar internasional. Para mata-mata itu akan berhadapan dengan Alex yang cerdas saat sendirian di rumahnya.Kehadiran Kevin McCallister sangat ditunggu oleh penonton Home Alone. Namun sayangnya, aktor yang memerankannya berganti menjadi Mike Weinberg. Film ini juga digarap dengan sutradara yang berbeda, yakni Rod Daniel.Dalam musim keempatnya ini, Home Alone menceritakan tentang aksi pencurian ke dalam rumahnya saat Kevin McCallister sedang sendirian. Menariknya, para pencuri itu merupakan orang yang sama, hanya saja mereka mendapatkan rekan tambahan yang baru.Sepertinya seri film Home Alone memiliki banyak perubahan pada setiap musimnya. Contohnya, dalam musim kelima ini sutradara kembali berganti menjadi Peter Hewitt dan pemeran utamanya adalah Finn Baxter yang diperankan oleh Christian Martyn.Dengan latar pada malam Natal, para pencuri masuk ke dalam kediaman keluarga Finn Baxter untuk mengambil sebuah lukisan. Meski tidak bisa menyaingi film-film sebelumnya, tetapi Home Alone 5 tetap menghadirkan aksi lucu saat sang anak berhadapan dengan para pencuri.Musim paling baru dari seri Home Alone ini memiliki sentuhan yang berbeda sehingga membuatnya nampak lebih segar. Film ini digarap oleh sutradara Dan Mazer.Mirip dengan film pertamanya, Home Alone 6 mengisahkan tentang kelalaian sebuah keluarga sehingga meninggalkan anak laki-laki bernama Max Mercer (Archie Yates) seorang diri di rumah, sementara mereka berlibur ke Tokyo, Jepang. Namun siapa sangka bahwa ketika keluarganya pergi, Max Mercer harus berhadapan dengan para pencuri yang masuk ke dalam rumahnya.Itulah urutan menonton film Home Alone yang tepat berdasarkan tahun rilisnya. Semoga informasi di atas bisa membantu Sobat Medcom untuk memilih tontonan saat liburan tiba.