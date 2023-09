Drakor Baru The Escape of the Seven Cetak Rating Tinggi, Ini Daftar Pemainnya

Baca juga: Drakor Han River Police Ternyata Terinspirasi dari Kisah Nyata

Pemain The Escape of the Seven

1. Uhm Ki Joon

2. Hwang Jung Eum

3. Lee Joon

4. Lee Yu Bi

5. Shin Eun Kyung

6. Yoon Jong Hoon

7. Jo Yoon Hee

8. Kim Hyun Sook





Jakarta: Keseruan Drama Korea ( Drakor ) memang tidak ada habisnya. Ada lagi drakor yang baru menayangkan episode awal saja sukses menarik hati penonton, yaitu The Escape of the Seven. The Escape of the Seven adalah serial SBS terbaru yang dibuat oleh penulis Kim Soon Ok dan sutradara Joo Dong Min. Keduanya juga merupakan tim di balik kesuksesan drakor dan The Penthouse.Drakor ini menceritakan kisah balas dendam terhadap tujuh orang yang terlibat dalam kasus hilangnya seorang gadis. Episode awalnya sudah tayang pada Jumat, 15 September 2023 dan langsung mencetak rata-rata rating nasional sebesar 6,0 persen.Sejumlah bintang Korea Selatan ikut serta dalam proyek yang dinanti-nantikan banyak pecinta drama ini. Yuk, berkenalan dengan para pemeran The Escape of the Seven!Uhm Ki Joon berperan sebagai Matthew Lee, seorang bos perusahaan platform seluler terbesar di Korea Selatan. Matthew sebenarnya selalu merahasiakan identitasnya, namun ia terpaksa mengungkap siapa dirinya saat terlibat dalam kasus aneh.Hwang Jung Eum memerankan Geum Ra Hee di The Escape of the Seven. Ia merupakan CEO perusahaan produksi drama yang sangat terampil dan berambisi dalam pekerjaannya. Geum Ra Hee digambarkan sebagai sosok yang akan melakukan apapun untuk mendapat uang dan kesuksesan.Lee Joon berperan sebagai Min Do Hyuk di The Escape of the Seven, seorang mantan gangster yang tidak punya impian maupun keinginan untuk hidup. Ia kerap dikhianati karena terlalu mempercayai orang lain.Lee Yu Bi berperan sebagai Han Mo Ne. Ia adalah wanita cantik yang bercita-cita menjadi seorang idola. Han Mo Ne juga karakter yang berasal dari keluarga kaya. Tetapi, ia selalu berbohong.Di The Escape of the Seven, Shing Eun Kyung memerankan Cha Joo Ran yang merupakan seorang dokter kandungan yang tinggal bersama pria kaya bernama Bang Chil Sung.Yang Jin Mo adalah nama karakter yang diperankan Yoon Jong Hoon. Yang Jin Mo adalah CEO Cherry Entertainment yang akan melakukan apapun demi keuntungannya. Karakter ini juga digambarkan sebagai sosok yang lembut, namun jika marah maka tidak akan ada yang menghentikannya.Berperan sebagai Lee Ji Soo, CEO rumah produksi drama yang sedang berjuang untuk mempertahankan perusahaannya. Sayangnya, Lee Ji Soo harus terlibat dalam sebuah kasus karena ia mengetahui rahasia yang tidak boleh ia ketahui.Kim Hyun Sook berperan sebagai seorang guru bernama Go Myung Ji. Ia menciptakan kebohongan untuk melindungi suatu hal yang sangat berharga baginya. Dia juga sengaja menyebarkan rumor aneh di sekolah untuk menyembunyikan kelemahannya.