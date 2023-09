Bintang 'Moving' Jo In Sung Dirumorkan Menikah, Agensi: Tidak Masuk Akal

Baca juga: Drakor Han River Police Ternyata Terinspirasi dari Kisah Nyata

Jo In Sung

Jo In Sung di Drakor 'Moving'. Foto: Instagram





Jakarta: Dunia hiburan Korea Selatan baru-baru ini dikejutkan dengan kabar Jo In Sung menikah dengan seorang pembawa acara berita. Agensi aktor itu dengan cepat membantahnya.Bintang serial drama ‘Moving’ Jo In Sung dirumorkan menikah dengan pembawa acara berita SBS, Park Sun Young. Pada Jumat, 15 September, agensi sang aktor dengan tegas membantah rumor tersebut.“Kami telah mengonfirmasi (dengan Jo In Sung) dan itu sama sekali tidak benar. Rumor pernikahan itu sama sekali tidak berdasar,” ujar agensi Jo In Sung, dikutip dari Soompi, Jumat, 15 September 2023.Lebih lanjut Agensi Jo In Sung menegaskan bahwa artisnya tidak menikah dengan siapapun. Jo In Sung, kata pihaknya, bahkan tidak sedang terlibat dalam hubungan asmara.“Bahkan mereka tidak berpacaran. Rumornya tidak masuk akal,” tegasnya.Sebagai informasi, Jo In Sung merupakan salah seorang aktor ternama Korea Selatan. Pria kelahiran 1981 ini sudah sering wara-wiri di layar kaca untuk membintangi sejumlah drama Korea ( Drakor ) dan film.Adapun Drakor yang dibintanginya antara lain, It’s Alright This is Love (2014), That Winter the Wind Blows (2013), Spring Days (2005), Memories of Bali (2004), dan masih banyak lagi.Belakangan ini, Jo In Sung kembali berhasil mencuri perhatian publik dengan perannya di serial drama Moving. Ia memerankan karakter Kim Doo Sik yang merupakan seorang ayah yang memiliki kekuatan super.