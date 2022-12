Beredar Isu Song Hye Kyo Minta Foto dan Video Drakor Terbaru Dihapus, Kenapa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Beredar rumor bahwa Song Hye Kyo meminta sejumlah foto dan video terkait drama Korea terbarunya, The Glory. Produser serial itu pun membantahnya.Menurut rumor yang beredar, Song Hye Kyo meminta foto dan videonya terkait The Glory, termasuk poster karakter acaranya, dihapus di berbagai platform."Mereka menurunkan foto lagi karena label tidak merespons dengan baik hari ini, dan itu cukup kontroversial sekarang. Setiap kali ada reaksi buruk, mereka hanya menghapus postingan tersebut. Manajemen komunitas mereka cukup serius," demikian desas-desusnya, dilansir dari Allkpop.Namun, perwakilan The Glory menyatakan video yang dimaksud diproduksi untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas cinta yang besar dari penonton untuk K-Content tahun ini, berfokus pada karya yang dirilis pada tahun 2022."Namun, itu dihapus karena menyertakan The Glory sebelumnya penayangan perdana," terang mereka."Ketika memotong kalimat pada poster, sesuatu yang bukan versi final, naik dalam proses pengeditan dan mengirimkannya bolak-balik. Itulah mengapa diturunkan," terang perwakilan The Glory.Mereka lebih lanjut menegaskan Song Hye Kyo tidak membuat permintaan apapun untuk menghapus media tersebut, yang juga menimbulkan perbincangan hangat di kalangan netizen.Song Hye Kyo akan kembali menghibur para pecinta drama Korea (drakor) melalui The Glory. Serial ini tayang di Netflix pada 30 Desember 2022.Dilansir dari Soompi, The Glory mengadakan konferensi pers dengan pemeran Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Yeom Hye Ran, Park Sung Hoon, Jung Sung Il, penulis Kim Eun Sook, dan sutradara Ahn Gil Ho.The Glory menceritakan kisah mantan korban kekerasan brutal di sekolah yang bersumpah akan membalas dendam pada para pengganggu setelah menjadi wali kelas sekolah dasar dari anak pengganggunya.