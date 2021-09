Song Joong Ki Jadi Host Pembukaan Busan International Film Festival Ke-26

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Song Joong Ki akan menjadi pembawa acara untuk pembukaan Busan International Film Festival ke-26. Dia akan ditemani oleh partnernya, aktris Park So Dam.Dilansir dari Soompi, kedua selebritas itu dipastikan akan menjadi pembawa acara pembukaan Busan International Film Festival tahun ini.Ajang penghargaan film bergengsi itu akan berlangsung pada 6 Oktober mendatang. Sedangkan festivalnya akan diadakan selama 10 hari, hingga 15 Oktober.Nama Song Joong Ki sendiri telah bertahan sebagai aktor papan atas sejak debutnya pada tahun 2008. Film maupun Drakor (drama Korea) yang diperankannya berhasil melejit, laris di pasaran.Di antaranya, film Sungkyunkwan Scandal (2010), drama The Innocent Man, (2012), film A Werewolf Boy (2012), Drakor Descendants of the Sun (2016), Drakor Arthdal ??Chronicles (2019). Begitu juga dengan perannya dalam drama Vincenzo (2021) yang mencuri perhatian publik internasional.Sedangkan kini, mantan suami aktris Song Hye Kyo ini sedang mempersiapkan diri untuk proyek terbarunya. Ia akan memerankan film Bogotá dan drama Chaebol Family's Youngest Son.Di sisi lain, aktris Park So Dam memulai debutnya pada tahun 2013. Sejak saat itu, ia dikenal dengan aktingnya yang serba bisa, hingga membuatnya terkenal di layar lebar.Proyek filmnya termasuk The Priests (2015), dan film Parasite (2015) yang memenangkan Piala Oscar. Dia juga membintangi drama A Beautiful Mind (2016), Cinderella and Four Knights (2016), dan Record of Youth (2020).