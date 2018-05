Vin Diesel Pastikan Justin Lin Sutradarai Film Fast & Furious 9 dan 10

Waralaba film Fast and Furious akan kembali disutradarai oleh Justin Lin. Sebelumnya, sutradara asal Taiwan tersebut sukses mengarahkan empat film Fast and Furious sebelumnya, yakni The Fast and Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious (2009), Fast Five (2011), dan Fast & Furious 6 (2013).Hal itu diungkapkan aktor utama, Vin Diesel dalam sesi wawancara bersama Today, dikutip dari Digital Spy."Film ini jauh lebih besar. Aku baru saja menghubungi Justin Lin melalui sambungan telepon, yang menyutradarai Fast Furious 9 dan 10, dan ia merasa sangat senang!" kata Vin.Seperti yang sudah direncanakan Lin, Vin memberi sinyal pengambilan gambar akan mengambil lokasi di Afrika."Kami belum pernah ke Afrika dan kami sudah terlambat," imbuhnya.Dua proyek film selanjutnya akan diproduseri oleh Neal Moritz. Ia mengklaim dua film tersebut akan menjadi momen terbaik dan menjadi titik akhir cerita."Kami memiliki titik akhir waralaba, tetapi kami belum tahu diantaranya. Rencananya adalah membuat dua film lagi. Kami tampaknya akan kembali berunding untuk menghadirkan sesuatu yang menurut kami sangat spesial," ujarnya.Pada Oktober lalu, Universal Pictures mengumumkan penayangan Fast and Furious 9 akan ditunda. Hal ini terjadi karena tim kreatif membutuhkan waktu ekstra untuk mengembangkan cerita.Fast and Furious 9 akan ditayangkan di bioskop Amerika dan Inggris pada 20 April 2020.(ELG)