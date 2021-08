Happy Ending, Rating Nevertheless Episode 10 Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Drama Nevertheless telah mencapai akhir cerita yang membahagiakan pada 21 Agustus 2021. Rating drama tersebut langsung naik pada episode 10.Dilansir dari Soompi, drama yang dibintangi oleh Song Kang dan Han So Hee tersebut mendapat rating standar dalam beberapa episode terakhir. Namun, di episode terahir, jumlah penonton meningkat drastis.Menurut Nielsen Korea, seri terakhir Nevertheless mencetak peringkat nasional rata-rata 1,7 persen. Sementara, rating pada episode 9 adalah 1,4.Dua pemeran utama, Song Kang dan Han So Hee mengucapkan terima kasih pada para fan yang telah setia menonton drama tersebut."Saya harap drama Nevertheless menjadi kenangan yang baik dan waktu yang dihabiskan dengan baik untuk Anda di musim panas yang terik ini," tulis pemeran Yoo Na Bi ini.Song Kang, pemeran Park Jae Uhn, menilai bahwa tokoh yang dia perankan telah bertumbuh di episode terakhir.Baca: Mesranya Song Kang dan Han So Hee di Balik Layar Drama Nevertheless "Saya pikir Anda akan dapat menikmati drama lebih jika Anda fokus pada apakah Park Jae Uhn, yang telah membuka matanya untuk emosi cinta, akan dapat berubah dan tumbuh karena Yoo Na Bi," tutur dia.Drama Nevertheless sendiri diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Ini adalah drama romansa yang dibintangi oleh Han So Hee sebagai Yoo Na Bi, wanita yang tidak percaya pada cinta tetapi masih ingin berkencan.Ada juga Song Kang yang memerankan karakter Park Jae Uhn. Ia adalah pria yang tidak ingin berkencan, tetapi masih ingin memiliki teman kencan.(SUR)