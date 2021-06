Mesranya Song Kang dan Han So Hee di Balik Layar Drama Nevertheless

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Song Kang dan aktris Han So Hee memerankan drama terbaru yang akan tayang di JTBC. Mereka terlihat manis bersama-sama di balik layar drama berjudul Nevertheless itu.Dilansir dari Soompi, kebersamaan manis keduanya terlihat dari cuplikan di balik layar sesi pemotretan poster drama. Pada cuplikan yang baru dirilis itu, aksi kedua pemeran utama bahkan mampu membuat hati pemirsa berdebar.Mereka berpose mesra sebagai karakter dalam drama, yakni Park Jae Uhn dan Yoo Na Bi. Pada suatu waktu pemotretan, fotografer mengarahkan gerakan untuk Han So Hee."Saya pikir mungkin lebih baik jika Anda menyentuh lehernya dengan tangan Anda seperti ini," tutur fotografer."Cekik aku!" timpal Song Kang seraya bercanda kepada aktris yang sukses memerankan pelakor (perebut suami orang) dalam drama The World of The Married itu.Kemudian, ketika Han So Hee mencoba berpose dengan bibirnya berada di samping leher Song Kang. Namun, tiba-tiba dia bercanda dengan mengeluhkan tinggi badannya."Ini terlalu tinggi!" kata Han So Hee sembari tertawa.Drama Nevertheless sendiri diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Ini adalah drama romansa yang dibintangi oleh Han So Hee sebagai Yoo Na Bi, wanita yang tidak percaya pada cinta tetapi masih ingin berkencan.Ada juga Song Kang yang memerankan karakter Park Jae Uhn. Ia adalah pria yang tidak ingin berkencan, tetapi masih ingin memiliki teman kencan.Sementara itu, Nevertheless dijadwalkan akan tayang perdana pada 19 Juni 2021 pukul 23:00 KST. Drama ini juga bisa disaksikan di Netflix.(ELG)