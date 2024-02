Lisa BLACKPINK Debut Akting dengan Bintangi Serial The White Lotus 3

Baca juga: Lisa Blackpink Dikabarkan Debut Akting di Serial The Walking Dead

(ASA)

Anggota grup K-pop BLACKPINK, Lisa , akan melakukan debut akting perdananya dalam serial The White Lotus 3. Rencananya syuting akan dilakukan di Thailand.Secara eksklusif Variety melaporkan bahwa Lisa akan bergabung dalam musim ketiga serial drama komedi asal Amerika Serikat, The White Lotus. Nantinya ia tidak akan membawa nama grupnya itu, melainkan namanya sendiri, Lalisa Manobal.Proses syuting The White Lotus 3 akan dilakukan di Koh Samui, Phuket, dan Bangkok, Thailand, pada Februari ini. Untuk detail lengkapnya masih menjadi rahasia tim produksi, tetapi yang jelas, Lisa akan bergabung bersama Scott Glenn dan Julian Kostov sebagai pemain baru serial tersebut."Perjalanan seumur hidup menanti. Lalisa Manobal, Scott Glenn, dan Julian Kostov akan bergabung sebagai pemeran Musim 3 serial HBO Original #TheWhiteLotus di Max," tulis Max di akun Instagram @streamonmax, Selasa, 13 Februari 2024.LLOUD, agensi milik Lisa, telah mengonfirmasi mengenai laporan itu. Mereka menyebut bahwa pelantun lagu "MONEY" itu akan membintangi musim ketiga dari serial yang akan tayang di Max."Lalisa Manobal akan membintangi Musim 3 @HBO Original #TheWhiteLotus," tulis LLOUD melalui akun X, @wearelloud.Tidak lama setelah pengumuman resmi itu disampaikan, para penggemar menyambut perjalanan karier Lisa sebagai aktris pun dengan antusias. Banyak juga yang tidak menyangka bahwa Lisa akan memasiki dunia seni peran atau akting. Berbagai tagar dan kalimat pun menduduki urutan teratas trending topic di X, seperti "ACTRESS LISA IS COMING" dan #LISAxTheWhiteLotus."LISA DI ERA AKTRISYA TIDAK ADA DALAM KARTU SAYA UNTUK TAHUN 2024.""MAMA LISA DEBUT AKTING MAAA.""Dan sekarang itulah satu-satunya alasan mengapa banyak dari kita hanya menonton season 3."Diketahui bahwa Lisa akan menjadi anggota BLACKPINK ketiga yang melakukan debut akting yang diawali oleh Ji-soo dengan serial Snowdrop (2021). Ia juga menjadi anggota kedua yang membintangi serial HBO, setelah Jennie dengan The Idol yang rilis pada Juni 2023.BLACKPINK adalah salah satu grup K-pop yang telah mendunia dengan berbagai lagu hit, seperti "Ddu-Du Ddu Du", "Boombayah", "How You Like That", hingga "Pink Venom". Grup yang terdiri dari Ji-soo, Rosé, Jennie, dan Lisa, itu telah melakukan sederet kolaborasi dengan musisi dunia lainnya, seperti Dua Lipa, Selena Gomez, Cardi B, dan Lady Gaga.Pada 2021, Lisa memulai debutnya sebagai seorang solois dengan merilis dengan single album LALISA. Salah satu lagunya, yakni "MONEY", telah mencapai satu miliar stream di Spotify. Setelah itu, Lisa juga melakukan kolaborasi dengan DJ Snake, Ozuna, dan Megan Thee Stallion, dalam lagu yang bertajuk "SG".