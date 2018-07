Idris Elba Perankan Tokoh Penjahat di Film Sempalan Fast and Furious

I promised we were going to make this Fast & Furious spin off awesome and grow our franchise properly. He’s a bad man (legit bad ass). I better toughen up ???????? #HobbsAndShaw https://t.co/oERduIlTwz — Dwayne Johnson (@TheRock) July 5, 2018

Idris Elba disebut sebagai aktor terakhir yang bergabung dalam proyek sempalan Fast and Furious berjudul Hobbs and Shaw.Elba berperan sebagai tokoh penjahat yang menyaksikan aksi Dwayne Johnson dan Jason Statham, yang sempat beradu peran dalam bagian dari seri Fast and Furious. Johnson dan Statham memegang peran inti sebagai Luke Hobbs dan Deckard Shaw.Melihat cuitan Hollywood Reporter di Twitter yang mengabarkan keterlibatan Idris Elba, Johnson memberikan komentarnya."Aku berjanji kami akan membuat sempalan Fast and Furious mengagumkan dan membesarkan kisah ini sebaik mungkin. Dia (Elba) adalah sosok yang kuat. Aku sebaiknya bersikap tegar," tulis Johnson dalam akun Twitter.Film sempalan ini dipimpin sutradara Deadpool 2 David Leitch. Dia menyatakan cerita Hobbs dan Shaw akan dibuat semakin mendalam dari Fast and Furious.Selain Elba, Vanessa Kirby juga bergabung dalam film ini sebagai anggota terakhir keluarga Shaw mendampingi Deckard (Jason Statham), Owen (Luke Evans) serta Magdalene Shaw (Dame Helen Mirren).Hobbs and Shaw dijadwalkan tayang di bioskop Amerika 2 Agustus 2019. Jadwal ini berubah dari rencana awal tayang 26 Juli 2019.(ELG)