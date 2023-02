Lenny Hartono Tak Menyangka Tampil di New York Fashion Week 2023

(ELG)

Lenny Hartono menjadi salah satu desainer Indonesia yang memamerkan karyanya di ajang New York Fashion Week 2023 beberapa waktu lalu. Wanita asal Bali itu pun tak menyangka bisa diajak terlibat di event sebesar New York Fashion Week Lenny masih merasa seperti bermimpi ketika menginjakkan kaki di ajang New York Fashion Week. Pasalnya, dia merasa belum lama menggeluti dunia fesyen dan belajar secara otodidak."Pada 1 Januari 2023 saya menerima telepon dari Amerika. Saya terima, dan perempuan penelepon itu mengatakan dia dari penyelenggara New York Fashion Week. Dia bilang, 'kami mengundang Anda untuk tampil dalam NYFW bulan Februari mendatang'," kata Lenny Hartono.Selama di NYFW 2023, Lenny menghadirkan rancangan karya dengan tema "Song of Archipelago – Part 2".Koleksi ini memperlihatkan salah satu dari sekian banyak jenis kain tenun Indonesia yaitu songket. Songket Bali tersebut dipadukan dengan kain berwarna kebumian sebagai tema utama yang ditampilkan.Jenis songket yang digunakan adalah songket Sidemen yang berasal dari Desa Sidemen di Bali. Dia semakin bangga karena Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani ikut memasang foto karya Lenny di media sosial.Di New York Fashion Week 2023, Lenny Hartono tampil bersama enam desainer Indonesia lainnya dalam program "Indonesia Now". Mereka adalah Buttonscarves, KAMI, Zeta Prive, Anggia Mawardi, Nada Puspita dan Ayu Dyah x BT Batik Trusmi."Rasanya seperti mimpi. Capek saya terbayar dengan sambutan menakjubkan dari para pemerhati mode di New York," ucapnya.Lenny pun berharap perjalanan kariernya di dunia fesyen menginspirasi banyak orang. Bagaimana tidak Lenny mengaku hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP, tapi dia tak pernah berhenti bekerjakeras mewujudkan mimpi."Saya berharap apa yang saya lakukan bisa menginspirasi kaum perempuan Indonesia yang semula bukan siapa-siapa seperti saya, tapi dengan tekad dan kerja keras bisa mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut bermimpi. Jangan terkungkung dengan keterbatasan kita, dengan tingkat pendidikan formal kita," tutupnya.