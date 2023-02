Hadiah 14 Tahun Berkarya, Kami. Pamer Keindahan Kain Tapis Lampung di New York Fashion Week 2023

(yyy)

14 tahun telah berdiri di Indonesia, Kami. sebagai pioneer brand modest fashion Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk semakin maju ke pasar internasional dengan tampil di New York Fashion Week 2023 . Kami. yang lahir pada 2009 ini didirikan oleh Istafiana Candarini, Nadya Karina, dan Afina Candarini. Awalnya, ketiga perempuan hebat ini memulai bisnis dengan menciptakan koleksi kecil seperti kalung dan selendang.Namun, setelah 14 tahun berkiprah di dunia fesyen, produk Kami. berkembang menjadi koleksi baju dan celana siap pakai yang diminati pasar lokal maupun global. "Bagi Kami. ini menjadi pencapaian baru untuk memasuki pasar mode international. Pada acara spesial ini, Kami. telah menyiapkan koleksi bernama Charaka yang terinspirasi dari kekayaan lokal, Kain Tapis Lampung," ungkap Istafiana Candarini atau akrab dipanggil Irin, pada saat NYFW Video Showing, di CGV Pacific Place, Sabtu (18/02).Sementara, Nadya Karina selaku Creative Director Kami. menjelaskan motif Tapis Lampung memiliki garis yang bersih dan rapi membentuk siluet dengan pendekatan modern. Kemudian ditambah pada asalnya, Kain Tapis disakralkan karena berhubungan dengan kehidupan, baik lingkungan maupun Sang Pencipta Alam Semesta."Karenanya, pola Charaka terinspirasi dari kehidupan sekitar. Dari segi motif Charaka Collection ini pun menyerupai anak tangga yang menggambarkan 14 tahun perjalanan Kami. yang perlahan berkembang hingga bisa sampai ke titik ini," jelasnya.Karin menambahkan Charaka Collection ini merupakan koleksi dengan kombinasi dari ciri khas Kami. dipadupadankan dengan New Yorkers Style yang Edgy. Sesuai dengan tema Autumn/Winter, Kami. fokus membuat styling dengan banyak layer sehingga kesan chic dan modest masih bisa didapatkan dari Charaka Collection ini. Kami. juga menggunakan berbagai bahan pilihan, seperti knit, corduroy, quilted, woven, velvet, denim, tweed, dan organza, tambahnya.Irin juga menjelaskan 14 tahun perjalanan bukanlah suatu hal yang mudah bagi Kami. Dengan perkembangan bisnis dunia modest fashion yang sangat pesat serta positif setiap tahun, Kami. menjadi salah satu brand modest yang diminati pecinta fesyen tanah air dan luar negeri. Sebelum New York Fashion Week, Kami. telah membuktikan eksistensinya yang luar biasa pada market lokal dan global dengan mengikuti fashion show ternama seperti Jakarta Fashion Week, Indonesian Fashion Week, hingga kancah internasional yaitu Fashion Kode 2018 di Seoul."Kami. mampu terus melangkah dan menaiki tangga hingga saat ini adalah karena semangat kebersamaan dengan #KamiPeople. Ia berharap semoga dengan pencapaian Kami. di NYFW ini dapat memicu semangat brand modest fashion lokal lainnya untuk saling berkolaborasi serta bersama-sama memajukan industri modest fashion Indonesia untuk bersaing menjadi trendsetter dunia global," tutup Irin.