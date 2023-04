Lenny Hartono Makin Semangat Berkarya Usai Tampil di New York Fashion Week

(ELG)

Desainer Lenny Hartono merasa bangga bisa tampil di ajang New York Fashion Week 2023 beberapa waktu lalu. Namun, desainer asal Bali ini tak mau berpuas diri.Lenny Hartono menjadi salah satu rombongan Indonesia yang tampil di ajang bergengsi New York Fashion Week 2023. Kala itu, Lenny menghadirkan rancangan karya dengan tema "Song of Archipelago – Part 2"."Yang pasti sangat bangga dengan pencapaian saya tahun ini. Hal itu membuat saya makin bersemangat membuat karya-karya lainnya," kata Lenny Hartono.Selama di NYFW 2023, dia memperlihatkan salah satu dari sekian banyak jenis kain tenun Indonesia yaitu songket. Songket Bali tersebut dipadukan dengan kain berwarna kebumian sebagai tema utama yang ditampilkan.Jenis songket yang digunakan adalah songket Sidemen yang berasal dari Desa Sidemen di Bali. Dia semakin bangga karena Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani ikut memasang foto karya Lenny di media sosial.Salah satu aktivitas terbaru yang akan Lenny lakukan adalah menjadi sponsor Miss Teenager Universe Organization yang dirilis pada Mei 2023. Selain dikenal sebagai desainer fesyen, Lenny juga desainer berlian."Saya berharap apa yang saya lakukan bisa menginspirasi kaum perempuan Indonesia. Dengan tekad dan kerja keras bisa mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut bermimpi," tutupnya.