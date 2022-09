Memukau! Gaya Beyoncé Pakai Koleksi Tiffany & Co. Bertajuk 'Lose Yourself in Love'

(yyy)

Perusahaan ritel perhiasan asal New York, Tiffany & Co melanjutkan kemitraannya dengan penyanyi ternama Beyoncé. Bertajuk 'Lose Yourself in Love' , kampanye ini memperlihatkan visual seorang musisi yang mengenakan beberapa perhiasan terbaru sambil mempromosikan tentang self love dan kepercayaan diri."Eksplorasi kreativitas tanpa rasa takut. Kampanye ini mewujudkan keindahan mencintai diri dan keanggunan yang diberdayakan. Beyoncé adalah inspirasi bagi banyak orang karena dia mewujudkan kualitas-kualitas ini. Kami merasa terhormat untuk melanjutkan kemitraan untuk tahun kedua berturut-turut dan mengantarkan era cinta baru yang menarik," ujar Alexandre Arnault, Wakil Presiden dan Komunikasi Tiffany & Co, dikutip dari Hype Bae.Sementara, Beyoncé menambahkan bahwa dirinya merasa terhormat dengan kolaborasi kedua ini. "Saya merasa terhormat untuk melanjutkan kemitraan dengan Tiffany & Co dan untuk mengeksplorasi lebih dalam betapa indahnya hubungan kita. Ketika kita benar-benar merayakan hubungan dan pentingnya cinta yang kita miliki untuk diri kita sendiri sebagai individu," ungkap pelantun 'Crazy in Love'.Pada beberapa foto yang diunggah Tiffany & Co di Instagramnya memperlihatkan Beyoncé mengenakan aksesori dari Tiffany T, Tiffany HardWear, Tiffany Knot dan koleksi Tiffany Lock yang baru. Bahkan, istri rapper Jay-Z ini memakai kalung Tiffany HardWear khusus untuk kampanye yang membutuhkan waktu lebih dari 40 jam dalam proses pembuatannya.Kampanye 'Lose Yourself in Love' tidak hanya merayakan kemitraan perhiasan dengan Beyoncé, tetapi juga menyoroti Tiffany Atrium, platform dampak sosial yang baru diluncurkan untuk mendukung komunitas yang kurang terwakili dengan program beasiswa.