Sambut Kehangatan Iduladha, Donna Prive Hadirkan Koleksi Monogram Tadhia Series

Di Indonesia, Perayaan Iduladha tidak kalah meriahnya dengan momen Idulfitri. Selain menjadi momentum untuk saling berbagi, peduli dan menolong sesama lewat berkurban, biasanya momen ini dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga.Donna Prive sebagai brand modest fashion lokal dari Banjarmasin sejak 2020, menyadari keinginan setiap wanita untuk berpenampilan terbaik ketika berkumpul bersama keluarga maupun sahabat tercinta saat Iduladha.“Iduladha tahun ini menjadi tahun di mana kita dapat merasakan kembali kehangatan kumpul bersama keluarga. Kami melihat kebutuhan wanita Indonesia akan pakaian dengan bahan berkualitas serta nyaman saat digunakan menjadi meningkat. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut Iduladha, Donna Prive meluncurkan koleksi Monogram Tadhia Series," ujar Founder Donna Prive, Muliani Alif Lakoreasa.Nama Tadhia sendiri, kata Muli, terinspirasi dari Bahasa Arab yang berarti pengorbanan. Sehingga harapannya melalui koleksi ini Sahabat Donna juga dapat mengingat makna kesucian dari keikhlasan, kepercayaan, dan pengorbanan.Koleksi Monogram Thadia Series ini, lanjutnya, adalah paket lengkap yang bernuansa simple dan elegan sehingga dapat dipadu padankan dengan outfit apapun yang dimiliki.Monogram Thadia Series tidak hanya hadir dengan koleksi scarf, namun hadir juga koleksi lainnya, seperti top, dress, dan one set. Tidak berhenti dengan pilihan tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan setiap wanita untuk tampil cantik, Donna Prive juga menghadirkan koleksi lainnya dalam rangka Iduladha. Koleksi-koleksi tersebut di antaranya adalah Ayana Long Dress dan New York Series, yang hadir dikhususkan untuk wanita yang ingin tampil dengan nuansa cantik dan cerah.Ada juga Monogram Stripe Dress, Monogram Coral Dress, dan Terra One Set untuk wanita yang ingin tampil simple dan elegan, serta tiga pilihan series outer spesial Iduladha seperti Monogram Gradient Outer dengan perpaduan gradasi tiga warna cantik, Lousia Outer dan Monogram DO Outer.Serangkaian koleksi khusus Iduladha dari Donna Prive ini menjadi pilihan outfit of the day (OOTD) terbaik dan membuat kehangatan berkumpul bersama keluarga terkasih semakin terasa.Menurut Muli, demikian sapaan akrab Muliani, secara khusus untuk scarf Monogram Thadia Series ini hadir dengan dua elemen. Pertama, motif monogram yang merupakan motif andalan dan dihadirkan karena banyak permintaan dari Sahabat Donna. Elemen kedua, motif bunga dihadirkan untuk menambah kesan manis dan cantik sempurna wanita Indonesia."Scarf dari Monogram Thadia Serie ini secara khusus diluncurkan oleh Donna Prive dalam rangka Iduadha 1443 H. Hadir dengan desain unik nan- modern yang nyaman," kata Muli."Koleksi monogram scarf ini memiliki 12 alternatif pilihan warna, mulai dari warna pastel, earth tonehingga warna monokrom. Sehingga scarf ini bisa menjadi pilihan untuk menambah suasana hangat serta tampil kompak sesuai citra diri yang ingin ditampilkan oleh Sahabat Donna," imbuh Muli.Kehadiran Monogram Thadia Series pada saat Iduladha, jelas Muli lagi, bertujuan agar setiap wanita Indonesia bisa tampil cantik dan percaya diri. Bagi masyarakat, khususnya Sahabat Donna di seluruh Indonesia yang ingin mendapatkan Monogram Thadia Series, bisa memperolehnya di seluruh channel penjualan online dan offline dari Donna Prive Official Store.