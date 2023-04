Puffy sleeves dress

Tradisional look

Turtleneck & outer

Bohemian outer

Kaos & rok span tartan

(yyy)

Menghadiri acara bukber alias buka bersama menjadi salah satu agenda yang paling ditunggu-tunggu saat Ramadan . Nah, jika kamu sudah mendapat undangan bukber dengan sahabat, teman kuliah atau kerabat, kamu bisa mulai memikirkan outfit yang simpel, stylish dan bikin kamu terlihat anggun.Berikut ini lima ide busana untuk bukber tanpa hijab yang bisa dijadikan inspirasi. Check this out!Gaun dengan model lengan sedikit mengembang ini cocok buat kamu yang ingin tampil simple dengan sentuhan feminin. Gaun selutut bernuansa pastel ini tampak serasi dengan sepatu kets putih sehingga look kamu terlihat lebih kasual.Untuk terlihat lebih stylish, kamu bisa memadukan pakaian modern dan kain tradisional untuk melestarikan budaya dengan kain batik. Supaya gak terlalu kaku, kamu bisa memadukannya dengan baju off shoulder atau blouse tanpa motif untuk menyeimbangkan motif batik pada bawahan. Look ini akan membuat badanmu terlihat lebih ramping.Buat kamu yang ingin tampil modis tetapi ingin terlihat lebih tertutup, kamu bisa mencoba style ini. Turtleneck putih yang dipadukan dengan outer dan bawahan berwarna pastel akan menciptakan look yang feminin tapi edgy. Pemakaian kalung berbahan logam atau emas pun tak pernah salah jika dipadukan dengan turtleneck.Mix and match bohemian outer dan gaun dengan potongan lebih panjang akan membuat gayamu tampak flawless. Kamu dapat memilih gaun berwarna dan bermotif polos agar matching dengan outer tersebut. Sandal slide juga akan cocok dengan outfit ini.Saat bukber dengan teman kamu juga bisa tampil kece dengan rok span bermotif tartan dan kaos bergambar. Style ini cocok buat kamu yang enggak mau ribet memilih outfit. Agar lebih kasual, sandal slide bisa menjadi pilihan yang tepat.