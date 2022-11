Intip Outfit Honeymoon Sisca Kohl yang Menghabiskan Uang Rp120 Juta

1. GG Embroidered Bomber Jacket & Silk Skirt

2. Appe-Motif Hoodie

3. GG Motif-Striped Jumper

(FIR)

Liburan pasca-pernikahan atau yang paling dikenal sebagai 'bulan madu' berasal dari istilah bahasa Inggris Kuno 'hony moone'. Biasanya pengantin baru melakukan sesi bulan madu ini untuk menikmati masa-masa romansa berdua setelah dinyatakan secara legal sebagai pasangan sah suami istri.Seperti yang dilakukan oleh Sisca Kohl dan Jess No Limit. Mereka berbulan madu di negara tetangga yaitu, Bangkok, Thailand. Sebelum terbang ke sana, Sisca menyiapkan diri dengan berbelanja baju 'honeymoon' hingga menghabiskan sekitar Rp120 juta.Penasaran outfit honeymoon apa saja yang disiapkan Sisca Kohl? Simak terus artikel ini."This is the pretty, cute bomber jacket. I love it," ucap Sisca Kohl pada video Youtubenya. Siska memilih bomber jaket ini karena ia suka warna pink dan memadu padankan dengan silk skirt senada.Jaket kedua yang Sisca pilih jatuh kepada GG Appe- Motif Hoodie. Hoodie ini juga berwarna pink dan terdapat gambar apple dengan motif cinta di dalamnya. Sisca terlihat menggemaskan ketika mengenakan hoodie pilihannya.Dengan lapisan warna-warni pada bajunya, Sisca Kohl terlihat fresh dan ceria. Atasan ini terlihat simpel namun harganya bisa membuat mata melotot.Yang terakhir, Sisca membeli track pants untuk dipadu padankan dengan baju yang sebelumnya ia beli. Terlihat santai dengan outfitnya, Sisca sudah siap honeymoon di Bankok bareng suami tercinta.