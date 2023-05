Selamat! Sisca Kohl Hamil Anak Pertama: Ada Baby No Limit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kabar bahagia datang dari pasangan Jess No Limit dan Sisca Kohl , Jess menyebut bahwa Sisca saat ini tengah mengandung anak pertama mereka.Kabar tersebut disampaikan oleh keduanya melalui kanal YouTube Jess No Limit dan juga unggahan instagramnya. Jess terlihat mengunggah beberapa slide foto tentang kebersamaannya dengan sang istri saat berada di Korea Selatan.Dalam unggahan tersebut, Jess dan Sisca nampak menggunakan sweater dengan warna senada sambil berpose romantis, keduanya sangat terlihat bahagia dalam foto tersebut.Tak lupa, Jess juga menuliskan caption pada unggahannya tersebut, ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada Baby No Limit. Keduanya sangat bersyukur karena akan segera dikaruniai buah hati.“Coming soon: Baby No Limit, Puji Tuhan akhirnya kita dikaruniakan seorang anak!,” tulis Jess melalui akun Instagram pribadinya @jessnolimit.Selain itu, melalui video baru yang diunggah oleh akun YouTube Jess No Limit juga menunjukkan Sisca Kohl yang tengah melakukan tes kehamilan untuk mengetahui kondisinya. Dan setelah menjalani tes, Sisca dinyatakan positif hamil."Aku mau tes apakah aku beneran hamil atau tidak karena beberapa hari ini dalam satu minggu ini aku udah tes pake test pack tapi bukan tipe yang kayak gini yang kayak strip dan lebih samar dan tidak jelas jadi aku nggak tahu beneran hamil 100 persen atau tidak. Apakah ada Baby No Limit di perut aku? Mari kita lihat," kata Sisca Kohl dalam video tersebut."Ya ampun, aku beneran hamil jadi kemaren yang tes samar-samar beneran akurat," lanjutnya.Tes kehamilan itu juga menunjukkan bahwa Sisca Kohl tengah hamil dengan usia kandungan sekitar dua minggu."Seperti yang dilihat pregnancy-nya masih satu sampai dua minggu masih sangat-sangat early makanya kemaren pas aku pake tes yang strip itu masih samar banget hampir nggak kelihatan," ucapnya.Usai melakukan tes kehamilan, Sisca Kohl langsung memberitahu sang suami dirinya tengah hamil."Ayang hamil?," tanya Jess."Iya, tapi satu sampai dua minggu. Ada Baby No Limit ayang," jawab Sisca Kohl.Mendengar hal itu, Jess No Limit langsung memeluk Sisca Kohl dan tak kuasa menahan tangis bahagianya.