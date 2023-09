Selamat! Sisca Kohl Melahirkan Anak Pertama, Jess No Limit Ungkap Namanya

Jakarta: Kabar bahagia datang dari pasangan Jess No Limit dan Sisca Kohl. Pasalnya, saat ini mereka telah resmi menjadi orang tua usai Sisca Kohl melahirkan anak pertamanya.



Kabar bahagia kelahiran anak pertamanya itu diunggah oleh Jess No Limit melalui akun Instagram pribadinya. Tak lupa, Jess No Limit juga sudah memberikan nama untuk putri kesayangannya tersebut.





“Terima kasih Tuhan Yesus, anak aku dan istri aku @siscakohl, Sophia Eleanor Justin @sophianolimit telah lahir di dunia dengan selamat!,” tulis @jessnolimit pada unggahannya.Melalui unggahannya tersebut, Jess No Limit langsung dibanjiri beragam komentar warganet dan rekan artis yang turut mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya dan Sisca Kohl.“CONGRATS JESS DAN SISCA,” tulis @brandonkentjana melalui kolom komentar Instagram Jess.“Selamat jesss,” tulis @attahalilintar.“SELAMATT KAKAK KAKAK, semoga jadi anak yg bakat dan keberkahannya no limit yaaa,” tulis @cacilllbillyeonnie.“Congrats jess! Semoga sehat selalu dan jadi anak berbakti,” tulis @christopherdevin.“Congrats Tin!! Welcome baby Sophia!!,” tulis @liusandre.s



Diketahui, Sisca Kohl baru saja melahirkan anak pertamanya dengan selamat di salah satu rumah sakit di Singapura pada Sabtu, 9 September 2023 kemarin. Sisca Kohl melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan secara caesar.



Sebelumnya, Jess No Limit juga sempat membagikan momen detik-detik Sisca Kohl akan menjalani proses persalinan. Jess No Limit dan Sisca Kohl tak sabar menantikan kehadiran buah hati mereka yang disebut Baby No Limit. Hingga akhirnya, kedua nampak terlihat bahagia menyambut kelahiran putri pertamanya.

