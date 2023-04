Dress Batik

Tunik Floral & Rok

Monokrom Puffy Sleeves

Silk outfit

Blouse & rok sepan

Dikenal sebagai hijabers cantik, tampilan Ayana Jihye Moon kerap mencuri perhatian. Wanita kelahiran 1995 ini merupakan seorang selebgram, influencer, penulis, model, dan Youtuber.Diketahui, Ayana sering membuat konten tentang outfit of the day (OOTD) di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan fotonya terlihat perempuan muslim asal Korea Selatan ini memiliki ciri khas gaya busana yang simple dengan beragam look yang membuatnya terlihat anggun sekaligus elegan.Nah, jika Teman Gaya ingin tampil 'kalem' saat lebaran nanti, kamu bisa meniru OOTD dari Ayana Moon lho! Penasaran seperti apa? Yuk intip style-nya di bawah ini!Tampil memukau dan melokal dengan Long Dress batik, bisa menjadi salah satu alternatif outfit lebaranmu. Tambahkan belt berwarna hitam untuk memberikan kesan yang tidak monoton dan lebih modis. Pemilihan hijab berwarna putih juga serasi dengan berbagai warna pakaian yang kamu pilih.Tunik bermotif floral dan rok panjang ini dapat menjadi pilihan style yang anggun. Tema pastel pada outfit ini juga memberi kesan kalem dan feminin bagi orang yang mengenakannya. Kamu juga dapat mengenakan hijab berbahan silk berwarna senada untuk menyempurnakan penampilan.Buat kamu yang pusing mix and match warna outfit, coba deh pilih perpaduan warna monokrom. Perpaduan pattern monokrom pada rok tak akan membuat look-mu tampak monoton. Ayana juga mengenakan pashmina berwarna kaki yang cocok dengan outfitnya. Terakhir, blouse puffy sleeves ini bisa membuat tampilanmu lebih anggun dan mewah.Kamu dapat menyontek perpaduan gamis dan hijab dari bahan silk ini. Gamis berwarna light beige dan hijab berwarna abu-abu akan membuat look-mu tampak kasual. Rope Belt juga akan membuat tampilan ini lebih manis dan otentik.Blouse lengan panjang dan straight skirt (rok sepan) ini memberi efek tubuh lebih ramping. Tak lupa dengan pump heels untuk menambah kesan kaki yang jenjang. Ayana juga mengenakan pashmina berwarna senada dengan rok tersebut. Tampilan ini dapat memberikan kesan casual dan profesional look sekaligus.