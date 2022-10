Survei Agoda: Singapura Terpilih Sebagai Top 10 Destinasi Liburan Terbaik di Dunia

Arsitektur

(Tidak pernah ada akhir pekan yang membosankan di Kota Singa ini dengan banyaknya sarana rekreasi yang terus berkembang. Untuk petualangan outdoor, East Coast Park and Beach menyajikan banyak aktivitas. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Lingkungan yang meriah

Nilai sejarah

(Singapura juga kaya akan tempat-tempat yang meriah dan menjadi pusat berbagai budaya. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Seni

Petualangan luar ruang

Surganya belanja

Siapa yang tak mengenal Singapura . Terkenal dengan skyline-nya yang ikonik, berbagai objek wisata di Pulau Sentosa, pusat perbelanjaan mewah, dan sebagai melting pot budaya Asia, terpilih sebagai salah satu dari 10 destinasi terbaik untuk dikunjungi di dunia menurut Survei Travel Optimism 2022 yang dilakukan oleh Agoda.Memiliki banyak hal yang bisa dijelajahi, mulai dari yang terkenal dan sudah ramai dikunjungi hingga yang tersembunyi dan tak terduga.Dipengaruhi oleh masyarakatnya yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, hidangan lokal yang terkenal seperti Laksa dan Chilli Crab yang dijual di food court dan pusat jajanan seperti Newton Food Center atau La Pa Sat, hingga masakan India, China, Malaysia, atau Timur Tengah dan banyak lainnya.Singapura merupakan rumah dari beberapa arsitektur paling ikonik di kawasan ini, mulai dari jajaran arsitektur di kawasan bisnis yang ramai hingga struktur kolonial yang menonjolkan unsur sejarah dan keragaman budaya di lingkungan yang meriah dari negara pulau ini.Ruko-ruko di Chinatown atau Joo Chiat yang terpelihara, gaya Art Deco di Tiong Bahru, dan kemegahan kolonial rumah-rumah hitam putih Singapura yang tersebar di seluruh pulau, termasuk di tempat belanja dan tempat makan di Dempsey Hill, benar-benar mencerminkan bagaimana kota ini telah melestarikan masa lalunya tapi tetap tidak ketinggalan zaman.Singapura juga kaya akan tempat-tempat yang meriah dan menjadi pusat berbagai budaya. Mulai dari Little India, Chinatown, dan Arab Street, seharian berada di salah satu area yang meriah ini akan mengantarkan seseorang menemukan keragaman budaya.1. Little India: Salah satu daerah paling ramai di Singapura, lingkungan etnis yang ramai ini dipenuhi dengan toko rempah-rempah, penjual bunga ikonik, kuil kuno, dan deretan restoran yang menyuguhkan banyak pilihan untuk memuaskan rasa lapar.2. Chinatown: Kawasan budaya ini menawarkan perpaduan yang memabukkan antara old and new. Mulai dari landmark tradisional, pemandangan, dan jajanan-jajanan yang lezat hingga restoran berbintang Michelin, serta bar yang trendi, Anda bisa menghabiskan waktu di Chinatown dari senja hingga dini hari.3. Arab Street: Sebagai lingkungan hipster veteran di Singapura, Arab Street menyatukan tradisi kuno dan gaya hidup kontemporer dalam perpaduan yang memabukkan. Sebuah kiblat sejati bagi pecinta kuliner Timur Tengah, kawasan beratmosfer ini menyajikan berbagai masakan Maroko, Libanon, Persia, dan Turki.Meski baru berusia 57 tahun, sejarah panjang Singapura dirayakan secara meluas. Museum di seluruh negara ini memamerkan penduduk dan budaya yang merupakan bagian dari perjalanannya yang luar biasa.Tempat-tempat budaya seperti Peranakan Museum, Asian Civilization Museum, dan Buddha Tooth Relic Temple, serta museum-museum perang dan tugu peringatan di Ford Factory atau Battle box di Fort Canning, menggambarkan keadaan di masa lampau.Tempat-tempat yang lebih eksentrik seperti Haw Par Villa menawarkan perjalanan melalui kekayaan mitologi China, cerita rakyat, dan kepercayaan agama yang digambarkan dalam 1.000 patung dan 150 diorama raksasa.Untuk orang-orang yang kreatif, artistik, dan ekspresif, sepanjang tahun Singapura menawarkan palet galeri seni yang meriah yang menampilkan karya-karya yang memukau dari seniman lokal dan internasional.Mulai dari pusat seni nasional dan ruang budaya seperti National Gallery Singapore, National Museum of Singapore, dan Art Science Museum, hingga galeri butik seperti Degiosart Gallery dan Art Blue Studio.Tidak pernah ada akhir pekan yang membosankan di Kota Singa ini dengan banyaknya sarana rekreasi yang terus berkembang. Untuk petualangan outdoor, East Coast Park and Beach menyajikan banyak aktivitas.Tersebar di bentangan pantai sepanjang 15 kilometer, pengendara sepeda yang rajin dapat menikmati perjalanan dengan semilir angin atau bahkan bermain rollerbrade melintasi taman dan pantai.Kegiatan lainnya termasuk ski kabel, olahraga air, Xtreme SkatePark kelas dunia, berpiknik di pantai atau sekadar bersantai di banyak restoran, bar, dan kafe yang tersedia. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan kereta gantung di Singapura yang menghubungkan pulau utama Singapura ke Sentosa.Ke Singapura takkan lengkap sebelum retail therapy. Kunjungi toko desainer di Marina Bay Sands dan Orchard Road; singgalah ke butik independen yang berjajar di jalan-jalan Joo Chiat atau Chinatown; atau nikmati pasar yang ramai di Bugis atau Little India yang menjual segala sesuatu mulai dari teknologi hingga teh, pakaian hingga keramik, bunga, dan oleh-oleh yang berlimpah.