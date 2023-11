Melihat Perayaan Day of the Dead Meksiko dari Dekat

(ELG)

Diageo Indonesia membawa warisan budaya yang penuh semangat dari festival Day of the Dead ala Meksiko ke dua kota besar di Indonesia, Jakarta dan Bali.Day of the Dead atau Día De Muertos adalah perayaan tradisional Meksiko di mana masyarakat membuat persembahan untuk menghormati anggota keluarga yang telah meninggal dan mengganti kesedihan dengan kebahagiaan bersama dengan orang terdekat.Day of the Dead ini diselenggarakan dalam kemeriahan dan kegembiraan yang berwarna. Walaupun bertema tentang kematian, namun inti dari selebrasi yang dilakukan adalah dengan menunjukkan rasa cinta dan hormat kepada anggota keluarga yang telah berpulang.Di kota-kota besar di seluruh Meksiko, masyarakat bersukaria mengenakan kostum, mengadakan parade, bernyanyi dan menari. Di Meksiko, tequila lebih dari sekadar minuman , melainkan mewakili akar yang dalam pada budaya dan memiliki peran penting dalam sejarah dan tradisi negara tersebut."Don Julio percaya pada kekuatan perayaan budaya dan pentingnya melestarikan tradisi. Dalam rangka memperingati salah satu festival populer Meksiko, Day of the Dead. Don Julio mempersembahkan Paloma, salah satu koktail ikonik yang membawa semangat khas Meksiko," kata Astrida Pohan, Whisky and Luxury Marketing Lead Diageo Indonesia.Don Julio sendiri telah lama menjadi simbol warisan Meksiko dan kemeriahan festival Day of the Dead. Melalui acara ini mereka berharap bisa membuat orang-orang Indonesia melihat Day of the Dead lebih dekat.Mereka juga mengundang pelanggan untuk mengunjungi outlet pilihan yang tersebar pada 21 outlet terpilih di Jakarta dan Bali. Setiap outlet tersebut akan dihiasi dengan berbagai dekorasi tematik, altar dan bunga marigold yang indah sesuai dengan karakteristik budaya Meksiko dalam Day of the Dead."Kami berharap dapat mengangkat gelas bersama-sama, merayakan kekayaan budaya Meksiko dan menciptakan kenangan tak terlupakan dalam perayaan Day of the Dead ini," katanya.Day of the Dead sendiri biasanya digelar setiap tanggal 1 dan 2 November. Namun, adapula yang mulai merayakan dari tanggal 31 Oktober di malam hari dengan mendatangi makam keluarga dan membawakan bunga serta sesajian lainnya. Dalam perayaan ini, masyarakat percaya bahwa para arwah akan datang ke dunia di hari tersebut dan mengunjungi para keluarga.