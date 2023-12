Kaleidoskop Pariwisata 2023: Peluncuran Kereta Cepat hingga Kebakaran di Gunung Bromo

1. Pelancong Malaysia terbanyak ke Indonesia

2. Viralnya Rumah Abah Jajang

3. Kebakaran di Bukit Teletubbies

4. Whoosh

5. Kunjungan Wisman Melebihi Target

(FIR)

Tak terasa kita sudah di pengujung tahun 2023. Bagi kamu penyuka jalan-jalan, pastinya sudah mewujudkan rencana liburanmu selama tahun ini bukan? Jika belum 2024 masih menjadi tahun yang layak untuk kamu bepergian.Sepanjang 2023, banyak peristiwa menarik terkait kegiatan pariwisata di Indonesia. Mulai dari viralnya rumah Abah Jajang yang ada di Cianjur hingga kebakaran yang melanda Bukit Teletubbies Tengger Semeru Nasional Park.Tak hanya itu, ada beberapa catatan mengenai kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan. Berikut penjelasannya yang dirangkum Gaya/Medcom.id:Pada awal tahun, ada catatan yang menarik dalam kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan data dari Kemenparekraf pada Januari tahun ini, para pelancong asal Malaysia memimpin sebagai wisman yang paling banyak mengunjungi Indonesia, yaitu 112.287 kunjungan.Kemudian ada Australia, yang punya 99.089 kunjungan. Disusul Singapura yang berjumlah 96.032 kunjungan.Rumah Abah Jajang yang berada di Curug Citambur mendadak viral. Rumah yang berada di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur viral karena punya keistimewaan dengan teras menghadap Curug Citambur.Curug ini berada di ketinggian kurang lebih 1.400 mdpl. Maka dari itu, tak herang jika Curug Citambur kerap diselimuti kabut tipis yang cantik.Kebakaran Bukit Teletubbies di Gunung Bromo, Jawa Timur menghanguskan 50 hektare lahan. Sederet netizen dan fotografer ramai-ramai mengomentari hasil foto prewedding pakai flare di Bukit Teletubbies Gunung Bromo yang endingnya bikin kebakaran.Bukit Teletubbies Tengger Semeru Nasional Park kebakaran yang disebabkan oleh pasangan prewedding. Dalam video yang viral di medsos, terlihat pelaku menyalakan flare saat sesi prewedding yang mengakibatkan kebakaran Bukit Teletubbies pada September 2023 lalu.Diwarnai berbagai kontroversi, akhirnya Whoosh kereta cepat Jakarta-Bandung, diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Senin 2 Oktober 2023. Penamaan Whoosh diberikan oleh Presiden Jokowi yang punya kepanjangan Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membeberkan hasil kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang Januari hingga September 2023. Dari data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 8.513.505 kunjungan."Ini berarti kunjungan wisman 2023 telah mencapai target batas atas sebesar 8,5 juta kunjungan. Kami optimistis hingga akhir tahun jumlah kunjungan mancanegara bisa mencapai 10 juta kunjungan," kata Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Vinsensius Jemadu saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin 6 November 2023.Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada September 2023 berdasarkan kebangsaannya didominasi oleh Malaysia dengan 152.210 kunjungan (14,22 persen), Australia dengan 140.057 kunjungan (13,09 persen), Singapura dengan 114.713 kunjungan (10,72 persen), Tiongkok dengan 88.758 kunjungan (8,29 persen), dan Timor Leste dengan 57.560 kunjungan (5,38 persen).