Perayaan Natal dan Tahun Baru di Marina Bay Sands Memukau dengan Dior Beauty

(Para tamu disuguhi pertunjukan yang menakjubkan oleh para nutcracker dan balerina; David Campbell, serta paduan suara anak-anak yang tampil sebagai penutupan seremoni. Foto: Dok. Marina Bay Sand)

(TIN)

Sambut perayaan yang meriah di akhir tahun, Marina Bay Sands bertransformasi menjadi negeri dongeng Natal yang megah, ditandai dengan peresmian dekorasi bertemakan Natal di seluruh properti dan pesta confetti yang meriah.Untuk pertama kalinya, resor terpadu ini bekerja sama dengan Dior Beauty dalam acara tahunan Christmas Light-up untuk menandai dimulainya musim liburan dengan berbagai sajian bersantap, belanja, rekreasi, dan hiburan yang menarik.Diselenggarakan di Grand Colonnade South of The Shoppes di Marina Bay Sands, The Christmas Light-up dimeriahkan oleh Pia Wurtzbach, Miss Universe 2015, sebagai rekan kolaborasi Marina Bay Sands dan Dior Beauty, menampilkan dekorasi pohon natal setinggi 11 meter yang dimahkotai bintang keberuntungan Monsieur Dior, lambang merek tersebut, di bawah hiasan dekorasi 14 pohon bunga yang terinspirasi dari taman yang melayang di tengah mal.Terinspirasi dari gerbang Les Tuileries Garden dan dirancang oleh seniman visual Italia, Pietro Ruffo, instalasi ini juga menampilkan komidi putar ajaib – di mana ragam lini parfumikonis Dior Beauty diwujudkan dalam bentuk patung yang lebih besar dari ukuran aslinya yang juga berada di dalam kotak musik raksasa.Di seluruh area, terdapat sekitar 300 pohon berkilau yang dibalut dengan pita merah dan emas, mengundang pengunjung untuk merasakan kegembiraan festive season di setiap kesempatannya.Paul Town, Chief Operating Officer at Marina Bay Sands, mengatakan, "Kami senang dapat berkolaborasi dengan Dior Beauty pada musim liburan ini untuk menyajikan tontonan yang benar-benar luar biasa bagi para pengunjung. Tahun 2023 merupakan tahun penting yang ditandai dengan berbagai pencapaian dalam transformasi kami yang sedang berlangsung."Perayaan malam itu menyambut publik, para pengunjung The Shoppes, serta lebih dari 150 tamu istimewa untuk menyaksikan pertunjukan memukau yang memadukan permainan cahaya, pertunjukan, dan ansambel yang dibintangi oleh tokoh-tokoh Natal seperti gingerbread men, nutcracker, dan balerina.Resor terpadu ini menampilkan pesona kemeriahannya yang khas dengan lampu-lampu yang menyala dan confetti yang menghujani para penonton. Penampilan penyanyi asal Australia David Campbell, diiringi suara merdu paduan suara anak-anak, menghibur para penonton dengan lagu-lagu Natal seperti Hark The Herald Angels Sing dan Merry Christmas Baby di akhir acara; menandakan tibanya momen-momen terindah sepanjang tahun.Sepanjang musim liburan dari 24 November hingga 25 Desember, tiga menara ikonis Marina Bay Sands, bersama dengan fasad ArtScience Museum dan bagian bawah Sands SkyPark, juga akan dihiasi dengan animasi yang memukau, memanjakan para pengunjung yang datang di sekitar The Bay dengan pemandangan yang indah di setiap sudutnya.Tak lupa, The Shoppes di Marina Bay Sands mempersembahkan keajaiban liburan Dior, mengundang pengunjung untuk menikmati Dior Beauty boutique Christmas pop-up di Basement 2. Mulai November hingga 31 Desember, nikmati semangat meriah dan berkumpul bersama orang-orang terkasih sembari menemukan seni menghias kado Dior yang bisa dipersonalisasi, seperti bordir kantong, ukiran, dan pembungkusan kado.Jelajahi koleksi liburan edisi terbatas dengan ikon wewangian, tata rias, dan perawatan kulit merek ternama ini, termasuk J'Adore, Rouge Dior, dan Dior Prestige. Produk eksklusif Marina Bay Sands seperti tas jinjing Dior Christmas dan perangko Dior tersedia di pop-up Dior tersebut dalam jumlah terbatas dengan pembelanjaan minimum.