Royal Safari Garden Siap Wujudkan Pernikahan Berkonsep Alam dan Satwa

Suasana peresmian Wedding Gallery the Haifa Wedding X Royal Safari Garden. (Foto: Istimewa)

Bogor: Ada yang baru di Royal Safari Garden. Kali ini, diperuntukkan bagi mereka yang hendak merayakan momen pernikahan dengan spesial. Royal Safari garden menghadirkan ‘Wedding Gallery’, yakni layanan pesta pernikahan dengan mengusung konsep ‘One Stop Wedding Solution’.



Wedding Gallery ini merupakan hasil kerja sama antara Royal Safari Garden dengan The Haifa Wedding, sebuah wedding organizer yang telah berpengalaman bertahun-tahun dalam menyelenggarakan pesta pernikahan.



Tepat pada 12 Februari 2021 lalu, Wedding Gallery the Haifa Wedding X Royal Safari Garden diresmikan oleh Ibu Lies Yuwati (General Manager Royal Safari Garden) dan Bapak Deni Humaedi (Camat Cisarua) serta dihadiri para tamu undangan.



Peresmian tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, seperti pemakaian masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan ketersediaan cairan pembersih tangan.



Meski berlangsung sederhana, acara peresmian tetap meriah dengan hiburan berupa tarian tradisional Jawa Barat dan fashion show yang menampilkan koleksi busana pengantin. Di akhir acara, terdapat pengundian door prize berupa logam mulia bagi para tamu undangan. Pemotongan pita pun menandakan resminya pembukaan Wedding Gallery.



Sebagai informasi, booth pendaftaran Wedding Gallery terletak di area lobi hotel. Dengan begitu, calon pengantin yang ingin merayakan pesta pernikahannya di Royal Safari Garden dapat dengan mudah berkonsultasi dengan staf yang berjaga di tempat.



“Wedding Gallery ini adalah bentuk inovasi yang kami tawarkan bagi pasangan-pasangan muda yang ingin melangsungkan pernikahan dengan mengusung konsep alam dan satwa, ditambah view pegunungan yang menakjubkan. Jadi, kami ingin mewujudkan pesta pernikahan yang diimpikan oleh pasangan muda saat ini,” ujar Lies Yuwati, General Manager Royal Safari Garden.



Dengan kehadiran Wedding Gallery ini, diharapkan dapat membantu pasangan yang hendak merayakan pernikahannya, mulai dari perencanaan, tema, dekorasi, hiburan, dokumentasi catering, dan hal-hal detil lainnya.



Tak hanya itu saja, Royal Safari Garden juga menawarkan sensasi berbeda dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Bagi pasangan yang memimpikan tema pernikahan indoor, Tiger Ballroom yang berkapasitas 1.000 tamu undangan bisa menjadi piihan.



Jika ingin outdoor, Royal Safari Garden juga memiliki sebidang lahan terbuka cukup luas yang dikelilingi pohon pinus, plus latar belakang hijau pemandangan kawasan puncak, Cisarua, Bogor.



Semua kebutuhan pernikahan tersedia dalam Wedding Gallery. Mulai dari prewedding, akad, hingga wedding party. Paket-paket ini terbagi menjadi tiga jenis, yakni Silver, Gold, dan Platinum. Harga per paketnya mulai dari Rp 36.000.000++, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasangan.



Tentu saja, di saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini, pesta pernikahan bakal dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi, Royal Safari Garden siap mengatur sedemikian rupa agar regulasi jaga jarak, pemakaian masker, dan ketersediaan cairan pembersih tangan tetap dipatuhi dengan baik.



“Semua fasilitas dan layanan yang kami tawarkan di seluruh uni Taman Safari Indonesia Group, termasuk Royal Safari garden, pastinya akan tetap mengacu pada protokol kesehatan yang disyaratkan oleh Pemerintah. Begitu pula dengan Wedding Gallery yang baru saja diluncurkan,” tutur Daniel Hartono, Chief Executive Officer (CEO) Taman Safari Indonesia Group.

(KAH)