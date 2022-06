5 Aktivitas Seru yang Bisa Kamu Lakukan di Jakarta Fair 2022

(YDH)

- Liburan sekolah telah tiba, berbagai kegiatan bersama keluarga pun dapat dilakukan. Salah satunya berwisata. Bagi Kamu warga Jakarta yang enggan ke luar kota, Jakarta Fair Kemayoran bisa menjadi dalah satu wisata alternatif.Setelah absen selama dua tahun karena pandemi Covid-19, Pemprov DKI Jakarta kembali mengadakan Jakarta Fair Kemayoran untuk merayakan ulang tahun Ibu Kota DKI Jakarta ke-495 tahun.Dengan membeli tiket mulai dari harga Rp 30 Ribu, kamu bisa bersenang-senang di event Pekan Raya Jakarta, lho. Nah, buat kamu yang baru pertama kali ke Jakarta Fair, ini dia berbagai activity seru yang bisa kamu lakukan kalau main-main ke PRJ tahun ini.Kalau lagi mau makan banyak, enggak salah kalau kamu datang ke Jakarta Fair. Karena Kamu bisa menemukan berbagai gerai makanan apa aja. Mulai dari produk-produk UMKM hingga makanan internasional. Wajib banget nyobain kuliner tradisional khas Jakarta seperti kerak telor, soto betawi, kue cucur dan masih banyak lagi! Pokoknya pantang pulang sebelum kenyang.Buat para pecinta musik juga wajib banget datang ke Jakarta Fair. Tahun ini Pekan Raya Jakarta juga mengundang banyak artis lokal yang kece-kece dan sayang untuk dilewatkan. Setidaknya ada 25 musisi terkenal dari berbagai genre yang telah dihadirkan sebagai pengisi acara. Mulai dari Fourtwnty, NOAH, Ndarboygenk, sampai Ardhito Pramono, hadir menyemarakkan peringatan HUT kota Jakarta yang ke-495.Belum divaksin? Mending ke Jakarta Fair, deh. Karena selain bisa senang-senang, enggak ada salahnya buat ajak saudara atau teman-teman buat sekalian vaksin Covid-19. Yang penting bawa KTP atau identitas diri, kamu bisa melakukan vaksinasi dan konsultasi kesehatan gratis. Beberapa di antaranya adalah pemeriksaan tekanan dan juga gula darah.Kalau sudah nyobain banyak permainan di pasar malam, kamu bisa foto-foto cantik di Taman Lampion yang ada di tepi Danau Gambir. Meski terpencil, lokasinya terbilang cukup luas. Enggak banyak orang tahu spot yang satu ini karena sejauh mata memandang, hanya ada beberapa pasang anak muda yang sibuk berswafoto. Tapi kalau kamu datang ke sini, dijamin enggak bakal bisa berhenti foto-foto, deh.Punya rencana upgrade smartphone? Mungkin ke Jakarta Fair 2022 adalah keputusan yang tepat. Soalnya Erafone, iBox dan Samsung Store by NASA buka booth di PRJ tahun ini, lho! Tepatnya di Hall D2 booth Nomor 86. Karena banyak banget penawaran seru yang bisa kamu dapetin!Mulai dari diskon hingga Rp 10 Juta dan tambahan diskon Rp 1 Juta semua gadget terkini, Lelang Gadget mulai dari harga Rp 100 Ribu, Flash Sale dengan Cashback hingga Rp 1 Juta dan masih banyak lagi.Selain itu ada Special Offer banyak smartphone pilihan Erafone yang pastinya bisa kamu beli dengan harga yang affordable banget! Mulai dari vivo T1 5G, Infinix Zero X Pro, Huawei MatePad T8, OPPO A53, Samsung Galaxy A52s dan masih banyak banget.Enggak ketinggalan juga bakal ada Clearance Sale banyak smartphone flagship yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Nah, buat kamu yang pengen punya MacBook Pro, iPad Pro M1 dan iPhone 13, iBox juga lagi ada promo hemat hingga Rp 1,5 Juta.Buat yang pengen belanja produk Samsung di Samsung Store by NASA ada diskon Galaxy S series hingga Rp 10 Juta dan Clearance Sale hingga Rp 15 Juta! Pokoknya buat yang pengen beli gadget atau pengen tahu lebih banyak soal produk yang jadi idaman kamu, datang aja ke booth Erafone di Jakarta Fair 2022. Info diskon dan penawaran menarik lainnya bisa kamu cek di akun Instagram Erafone @erafonestores.