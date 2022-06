Resep Pir Panggang dengan Pecan dan Es Krim

Bahan pir panggang:

Buah pir dapat ENDEUSiast nikmati dengan cara lain lho. Misalnya dengan cara dipanggang kemudian diberikan es Dan buah ini bukan hanya nikmat lho, melainkan punya banyak manfaat. Seperti dinukil dari Klikdokter, manfaat buah pir salah satunya adalah berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung.Dalam penelitian “Pear ripeness and tissue type impact procyanidin-cell wall interactions”, kandungan antioksidan procyanidin dalam pir disinyalir dapat menurunkan kekakuan di jaringan organ jantung.Selain itu, buah ini juga berkhasiat menurunkan kadar LDL (kolesterol “jahat”), serta meningkatkan HDL (kolesterol “baik”). Jangan lupa, kulit pir pun punya kandungan antioksidan quercetin. Yuk, buat sendiri kreasi lain dari buah pir dari Endeus TV di bawah ini.2 buah pear hijau80 gr kacang pecan, panggang, cincang kasar4 sdm brown sugar1 sdt kayu manis bubuk1 sdm madu1. Belah dua buah pir, keruk bagian biji dengan melon cutter. Sisihkan2. Aduk rata brown sugar dengan kayu manis, sisihkan3. Taruh pear dalam loyang datar, isi bekas kerukan dengan kacang pecan4. Taburkan seluruh permukaan pir dengan campuran brown sugar dan madu. Panggang dalam oven panas suhu 160 C selama 20 menit. Keluarkan, sajikan hangatMakin mantap disajikan dengan es krim rasa vanila atau cookies and cream.