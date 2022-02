Bikin Es Blewah Melon Yuk! Dijamin Pasti Segarkan Hari Kamu

Bahan es blewah:

Sirup:

Cara membuat es blewah:

(TIN)

Gabungan kedua bahan ini biasanya ditemukan saat bulan Puasa ya. Namun, tak ada salahnya jika ada bahannya kamu membuatnya karena rasanya yang segar.Tak hanya dapat menghilangkan haus kamu lho ENDEUSiast blewah sendiri baik untuk kesehatan karena blewah tinggi akan kandungan senyawa karotenoid atau pigmen organik tumbuhan. Karotenoid bermanfaat menghilangkan rasa sakit dan kerusakan kulit yang terkait sengatan matahari.Sedangkan melon termasuk buah dengan vitamin C yang bermanfaat bagi imun tubuh. Menurut penelitian dalam jurnal Nutrients, vitamin C mempercepat perpindahan sel-sel imun ke area infeksi dan merangsang sel tertentu untuk memakan bakteri.Vitamin C juga memperkuat sel imun yang melindungi jaringan tubuh dari kerusakan selama melawan kuman. Jadi, siapkan bahan , kita buat sendiri es blewah melon yang segar seperti dinukil dari Endeus TV berikut ini ya.200 gr melon hijau, keruk panjang200 gr blewah, keruk panjang500 ml air matang500 gr es batuBiji blewah secukupnya300 ml air400 gr gula pasir1. Sirup: Rebus biji blewah dan air di atas api kecil sampai mendidih dan harum. Tambahkan gula pasir, aduk rata hingga mendidih kembali, saring. Biarkan dingin2. Masukkan melon, blewah, air, dan sirup ke dalam wadah, aduk rata. Tambahkan es batu3. Sendokkan es blewah ke dalam mangkuk saji, sajikan dinginBiji dan selaput pada bagian tengah buah melon maupun blewah memiliki aroma harum. Rebus dalam sirup agar aromanya semakin segar.