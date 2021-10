Cara Buat Jus Semangka Susu yang Segar dan Bergizi

Bahan:

Siang ini kira-kira kamu mau minum apa nih? Bagaimana jika kamu membuat jus semangka dengan campuran susu? Rasanya dijamin segar dan penuh gizi lho!Dinukil dari Hellosehat, salah satu manfaat yang ditawarkan buah semangka yaitu menjaga kesehatan jantung. Hal ini telah dibuktikan dari penelitian yang dimuat dalam The American Journal of Hypertension.Para ahli dalam studi tersebut berpendapat bahwa ekstrak semangka berperan dalam menurunkan tekanan darah pada pasien obesitas dengan hipertensi. Selain baik bagi kesehatan , buah semangkan rendah kalori dan mengandung vitamin C, A, B, mineral kalium, dan magnesium.Jadi ENDEUSiast enggak perlu ragu akan khasiat buah yang satu ini ya. Jadi, sudah siap membuatnya? Sontek dan buat yuk di rumah seperti dipaparkan dari Endeus TV berikut ini.4 porsi600 gr daging semangka tanpa biji, potong-potong400 gr es batu, remukkan8 sdm madu400 ml susu cair1. Masukkan semangka, es batu, gula pasir dan susu cair ke dalam blender2. Proses hingga halus dan rata, tuang ke dalam gelas saji3. Sajikan segera.Tambahkan buah lain seperti stroberi, nanas, ataupun jeruk untuk menambah rasa segar dan kandungan gizi yang kaya.