Apakah Telur dengan Cangkang Berwarna Cokelat Lebih Menyehatkan?

(FIR)

Telur memang dikenal memiliki kendungan protein yang tinggi yang sangat baik untuk tubuh. Salah satu pertimbangan dari banyak orang dalam memilih telur adalah warna dari cangkang telur.Cangkang telur yang berwarna cokelat dianggap memiliki kandungan telur yang lebih baik dibandingkan dengan yang berwarna pucat. Padahal sebenarnya, cangkang telur tidak berpengaruh terhadap isi dari telur itu sendiri."Warna cangkang telur pada dasarnya berdasarkan dari jenis ayamnya itu sendiri. Karena cokelat terlihat seperti warna yang lebih 'alami' dan lebih menonjol, sering memberi kesan bahwa telur coklat lebih sehat. Tapi itu benar-benar hanya mitos," ujar Bonnie Taub-Dix, RDN, CDN, seorang ahli diet dan penulis buku Read It Before You Eat It.Warna cangkang telur tidak ada hubungannya dengan kualitas dan nutrisi telur. Semua telur umumnya merupakan sumber vitamin D dan B12 yang baik, dan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat terjangkau."Pada intinya, kualitas telur berasal dari lingkungan tempat ayam itu hidup," kata Taub-Dix.Jika kamu membesarkan 2 jenis ayam yang berbeda dengan kondisi yang sama dan diberikan pakan yang sama, meskipun telur mereka terlihat berbeda namun tetap saja keduanya memberikan nutrisi yang sama.Menurut North Carolina State University, dalam beberapa kasus, perubahan warna cangkang telur dari telur ayam tertentu dapat mengindikasikan cacat atau masalah. Misalnya saja, jika ayam tersebut biasa menghasilkan telur dengan cangkakng putih dan tiba-tiba menghasilkan telur dengan cangkang kuning, itu bisa menjadi pertanda bahwa ayam tersebut mengalami stres berat.Sama seperti warna kulit telur yang tidak memengaruhi nilai gizi dari isinya, warna cangkang telur juga tidak memengaruhi rasa. Kesegaran telur dan cara penyimpanannya yang dapat memengaruhi rasanya. Menurut North Carolina State University, telur yang disimpan di dekat makanan berbau kuat (seperti di lemari es) sering menyerap sebagian rasanya.Namun, mungkin ada satu alasan yang bisa menjelaskan mengapa beberapa telur dengan cangkang cokelat memiliki label harga yang lebih tinggi. Jenis ayam yang menghasilkan telur dengan cangkang cokelat cenderung lebih besar dan mungkin lebih mahal untuk diberi makan dan dipelihara.