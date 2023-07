Hallo, BLINK! Intip Koleksi Terbatas Starbucks dan BLACKPINK yang Lagi Hits

(BLINK! Jangan sampai kehabisan ya untuk mengoleksi aneka tumbler cute koleksi Starbucks dengan BLACKPINK. Video: Dok. Instagram Starbucks Indonesia/@starbucksindonesia)

Musim panas ini, Starbucks berkolaborasi dengan Girl Group K-pop yang fenomenal, BLACKPINK menghadirkan pengalaman baru yang seru dan menarik bagi para BLINK di Indonesia.Mulai 25 Juli untuk waktu yang terbatas, kolaborasi eksklusif ini akan menghadirkan Frappuccino baru bertema BLACKPINK yang ikonik, bersama dengan koleksi merchandise edisi terbatas yang stylish, di gerai-gerai Starbucks terpilih di Indonesia.BLINKs dan penggemar Starbucks sama-sama dapat menantikan musim panas yang lebih cerah, berani, dan seru dengan berbagai penawaran menarik yang mewujudkan semangat menawan dan gaya yang tak ada bandingannya dari grup sensasional yang telah merebut hati dan pikiran banyak penggemarnya di seluruh dunia.Untuk pertama kalinya, pelanggan dapat mencicipi cita rasa dari grup yang sangat disukai melalui minuman baru BLACKPINK Strawberry Choco Cream Frappuccino Blended Beverage Mengingatkan pada nuansa chic dan edgy dari album terbaru BLACKPINK, Born Pink, minuman berwarna merah muda yang memukau ini memadukan sirup stroberi, dark chocolate shave dan susu oat dengan saus dark chocolate di bawahnya ditutup topping whipped cream merah muda muda dan kepingan cokelat berbentuk hati.Sebuah pengalaman multi-indra layaknya pertunjukan BLACKPINK yang penuh semangat, minuman ikonik ini akan menjadi favorit penggemar yang akan menyemarakkan musim panas.Penggemar akan terpukau oleh koleksi merchandise BLACKPINK + Starbucks rangkaian delapan jenis tumbler yang menakjubkan dan satu aksesori gaya hidup yang menampilkan warna merah muda dan hitam yang kontras dengan motif grafiti yang funky.Merchandise edisi terbatas ini membangkitkan keceriaan yang penuh energi dari girl group tersebut, juga menunjukkan kepercayaan diri untuk menikmati musim panas terbaik.Pelanggan dapat memilih rangkaian tumbler Starbucks dengan warna khas BLACKPINK yang dihiasi dengan gambar menarik atau yang ditaburi rhinestones yang memukau.Didesain sebagai tumbler yang dapat digunakan kembali, koleksi ini mengajak para penggemar untuk beralih dari gelas sekali pakai ke BYOT (bring your own tumbler atau bawa tumbler Anda sendiri).Koleksi terpilih ini juga menghadirkan gantungan kunci edisi terbatas yang cantik dengan sentuhan gaya doodle BLACKPINK nan unik yang membuat musim panas makin ceria.Kolaborasi edisi terbatas ini akan tersedia mulai 25 Juli di gerai-gerai Starbucks tertentu di seluruh Indonesia, selama persediaan masih ada.Khusus tanggal 25 Juli, dapatkan bundel minuman BLACKPINK + Starbucks dengan reusable cups edisi terbatas. Dapatkan juga collectible items lainnya seperti enamel pin, paper bag dan stiker dengan pembelian selama persediaan masih ada, juga Starbucks Card edisi terbatas berdesain khusus dengan grafis Blackpink dalam dua warna yaitu hitam dan merah muda.Starbucks Card ini bisa didapatkan cukup dengan melakukan top up sebesar Rp500 ribu. Member Starbucks Rewards juga bisa mendapatkan akses lebih dulu untuk memiliki seluruh koleksi merchandise BLACKPINK + Starbucks mulai tanggal 22 Juli 2023.