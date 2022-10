Choco & Cheese Fest 2022 Digelar, Surganya Penikmat Cokelat dan Keju

(FIR)

: Bagi kamu yang pencinta cokelat dan keju, saatnya memanjakan diri dengan menghadiri Choco & Cheese Fest. Festival ini akan hadir di Main Atrium PIK Avenue mulai hari ini 7 Oktober hingga 16 Oktober 2022.Chocolatiers, Vendor yang menyajikan cokelat, keju, dan menu produk lainnya yang menggunakan cokelat dan keju sebagai bahan utamanya juga akan hadir di sini. Tidak hanya akan ada penjual makanan penutup (dessert) tetapi juga penjual gurih (savoury) yang mengandung produk keju.Hadirnya Choco & Cheese Fest di Indonesia tak lepas dari peran Revyta sebagai pemilik EO Jamboree. Ia terinspirasi dari beberapa festival kuliner di New York. Biasanya festival cokelat dan keju New York hadir di salah satu district atau jajanan yang ramai, tempat para pengunjung nongkrong, menikmati makanan dan membangun komunitas melalui makanan."Mereka biasanya membawa keunikan dan kreativitas dengan tema berbeda-beda untuk dipresentasikan kepada komunitasnya," ujar Revyta dalam keterangan pers yang diterima Medcom.Tentunya, kata Revyta dengan beberapa penyesuaian, karena berada di Jakarta dan lokasinya berada di dalam mall dengan konsep lifestyle dan keluarga, ia pun perlu membawa tema yang cocok untuk pengunjung dan konsumen di PIK Avenue."Maka kami mengusung tema 'Choco and Cheese Fest'. Kami memutuskan untuk membawa 2 bahan makanan (cokelat dan keju) yang terdengar biasa, tetapi memainkan peranan penting sebagai bahan yang tidak akan pernah membuat bosan para konsumen," kata Revyta.Seperti yang kamu tahu cokelat dan keju akan selalu digandrungi oleh orang-orang dari segala usia dan generasi. Dan sampai sekarang pun, cokelat dan keju masih digunakan sebagai bahan utama oleh banyak orang seniman kuliner untuk meningkatkan rasa dan variasi menu mereka."Because Chocolate and Cheese will never go wrong!," jelas Revyta.Pada festival nanti, setidaknya ada 30 tenant Cokelat dan Keju yang berkumpul di PIK Avenue. Ada juga beberapa hiburan dan kegiatan akan diadakan selama Choco and Cheese Fest berlangsung.Kamu bisa menikmati pertunjukan Jazz Street Performance, DJ, dan Accoustic Live Music setiap hari di sini, mempelajari caranya membuat kue, mencicipi berbagai jenis cokelat, bergabung dengan beberapa workshop dan baking demo.Nah berikut ini daftar workshops, Talkshows and Demos:1. HAPPY DENTAL TALKSHOW - Cara Menjaga Kesehatan Gigi Walaupun Banyak Makan Cokelat2. Workshop Handbuilt & Coloring oleh Ganara Art3. Workshop Acrylic Art Painting oleh Ganara Art4. Cupcake Decorating Competition oleh Miyako5. Demo pembuatan dan dekorasi kue ulang tahun6. Chocolate Tasting"Di sisi lain, kami akan sangat senang dan puas ketika bisa melihat brand baru atau beberapa brand besar di Jakarta ditampilkan di festival seperti ini, karena platform ini bisa dijadikan jembatan antara pebisnis kuliner dan konsumennya, bisa memberikan exposure yang baik untuk brand baru dan menciptakan awareness di kalangan konsumen," kata Revyta."Kami berharap para pecinta Cokelat dan Keju dapat mendapatakan pengalaman dengan sensasi rasa yang luar biasa dari inovasi baru yang disajikan oleh seniman kuliner di kota ini. Selain itu, kami berharap setiap pengunjung dapat dihibur oleh festival ini, sesuatu yang fresh and new," pungkasnya.