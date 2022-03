Segarnya Sup Ceker Rempah, Enak Jadi Lauk Saat Cuaca Hujan

Bahan sup ceker rempah:

Bumbu, haluskan

Pelengkap:

Cara membuat sup ceker rempah:

Saat cuaca dingin atau hujan, paling enak memang makan sesuatu yang hangat. Jika nasi sudah mengepul, sup hangat berempah bisa menjadi salah satu pendamping nasi yang mantap.Nah, sebelumnya tahukah kamu ENDEUSiast tentang sejarah sup? Dinukil dari berbagai sumber, dahulu sekitar abad ke-17, sup disajikan dengan roti panggang . Dahulu ini disebut dengan crouton (potongan roti dadu yang dibumbui).Sup dimakan langsung dengan roti panggang. Kuah kental pada sup dijadikan bahan cocolan saat menikmati roti panggang. Tetapi sekarang sup disantap dengan sendok sup atau sendok makan.Sup atau sering disebut sop, juga baik untuk kesehatan karena sup kaya akan nutrisi, rendah lemak, dapat menghangatkan tubuh. Dan juga bagus untuk pencernaan karena tinggi serat serta dapat membantu meringankan flu dan pilek.Apakah kamu sudah tahu resep membuat sup dengan ceker yang terasa berempah? Jika belum, yuk buat sendiri di rumah dengan mencontek resep nya dari Endeus TV berikut ini.800 gr ceker ayam, bersihkan2 lt air3 sdm minyak goreng3 butir kapulaga3 butir cengkih3 cm kayu manis200 gr wortel, potong-potong200 gr kentang, potong dadu 1,5 cm100 gr brokoli, potong sesuai kuntum2 batang seledri, potong 1 cm1 sdt kaldu ayam bubuk½ sdt garam½ sdt merica bubuk6 siung bawang merah3 siung bawang putih2 butir kemiriSambal rebus1. Dalam sebuah panci, masukkan ceker ayam dan air, masak dengan api besar hingga mendidih. Buang kotoran yang mengapung di permukaannya. Kecilkan api, teruskan memasak hingga cairan sedikit menyusut. Sisihkan2. Panaskan minyak dalam wajan, tumis bumbu halus, kapulaga, cengkih, dan kayu manis hingga harum, angkat. Masukkan bumbu tumis ke dalam rebusan ceker, aduk rata3. Tambahkan wortel dan kentang, masak kembali hingga wortel dan kentang matang4. Masukkan brokoli, seledri, garam, kaldu bubuk dan merica bubuk, masak hingga brokoli matang. Angkat, sajikan bersama sambal rebusRebus ceker dalam panci presto agar lebih cepat empuk.