Hangatkan Tubuh dengan Wedang Jahe Sereh

Hujan-hujan enaknya minum yang hangat-hangat ya. Bagaimana kalau meminum wedang jahe dengan serai atau sering disebut sereh. Ini pasti bikin tubuh kamu hangat dan nyaman di cuaca dingin musim hujan.Menurut jurnal dalam US National Library of Medicine National Institutes of Health - mengenai khasiat jahe, ternyata jahe memiliki potensi untuk mengobati sejumlah penyakit termasuk gangguan degeneratif (radang sendi dan rematik) selain memberikan efek hangat di tubuh.Jahe sendiri masuk dalam anggota Zingiberaceae. Dengan kata lain, jahe masih berkerabat dengan tanaman herbal lain, seperti kencur, kunyit , dan lengkuas. Makanya, minuman jahe juga sering direbus dengan campuran madu di dataran tinggi untuk memberikan efek hangat di badan.Sedangkan sereh atau serai bisa membantu meredakan sakit perut, kram perut, maupun masalah pencernaan lainnya. Menurut penelitian, sereh juga baik untuk mengatasi tukak lambung dan melindungi lapisan lambung dari kerusakan.Nah, sudah enggak ragu lagi kan dengan khasiat dari wedang jahe sereh ini. Yuk, ENDEUSiast , buat di rumah untuk mengangatkan tubuh di musim hujan ini seperti dinukil dari Endeus TV 200 gr jahe6 batang serai, memarkan1,5 lt air100 gr gula batu, remukkan1. Bakar jahe di atas api langsung hingga agak lunak dan harum, angkat. Kupas, dan memarkan jahe2. Masukkan jahe, serai, dan air ke dalam panci. Rebus di atas api sedang hingga mendidih3. Tambahkan gula batu, aduk hingga gula larut dan cairan agak menyusut. Matikan api, angkat. Saring, sajikanTambahkan perasan air jeruk nipis saat akan menikmati wedang jahe, untuk rasa wedang yang lebih segar.