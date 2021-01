Pedasnya Burger dengan Saus khas Korea dan Jepang

Bad Bone Burger (Foto: Ist)

Jakarta: Awal 2021 ini, lidah para pencinta kuliner Indonesia bakal disuguhi burger dengan rasa otentik Asia. Ya, Ara Food baru saja meluncurkan varian makanan terbarunya berupa burger yang dilabeli, Bad Bone Burger.



Mengusung konsep 'Burger with Asian Delight, every taste has its story', Bad Bone Burger langsung meluncurkan dua varian yang telah mengudara, yaitu Burger Saus Gochujang dan Saus Miso.



Bagi para penggemar makanan Korea, pasti kamu enggak asing lagi dengan saus Gochujang. Saus ini merupakan khas Korea dengan rasa asam dan sedikit pedas. Sementara untuk Saus Miso, merupakan saus dengan citarasa Jepang yang memiliki karakter rasa yang gurih.



Sedangkan untuk isiannya, Bad Bone Burger berisikan daging sapi dan daging ayam pilihan. Daging-daging tersebut tentunya sudah diolah menggunakan bumbu-bumbu yang bikin nikmat burger dengan tagline 'Tell Your Story' ini.



Karena mengusung cloud kitchen, maka kamu yang penasaran ingin mencicipinya bisa memesan lewat aplikasi layanan pesan antar sejak 11 Januari 2021. Jadi tunggu apalagi, untuk menikmati burger kekinian dengan rasa otentik Asia.

(FIR)