Makanan dan Minuman yang Diciptakan Secara Tidak Sengaja

1. Chocolate chip cookies

2. Sereal jagung

3. Es loli

4. Keripik kentang

5. Champagne

Menarik juga ya kalau kita bisa mengetahui bagaimana suatu makanan atau minuman dibuat. Terutama mengenai cerita di balik terciptanya makanan atau minuman tersebut.Dan ternyata, ada beberapa makanan serta minuman yang mungkin sudah sangat familiar, tetapi banyak yang belum tahu bahwa seseorang menciptakannya secara tidak sengaja. Dilansir dari Eat This, Not That berikut ini adalah makanan dan minuman yang tercipta secara tidak sengaja:Suatu hari pada tahun 1930 Ruth Wakefield, salah satu pemilik Wakefield, Massachusetts' Toll House Inn, berencana membuat kue kering. Namun ternyata dirinya kehabisan bahan.Jadi, sebagai gantinya, dia meremukkan sebatang cokelat biasa, lalu mencacahnya menjadi potongan kecil ke dalam adonan. Ia berharap cokelat tersebut akan meleleh bersama dengan adonan.Kenyataannya, cokelat yang dipotong kecil-kecil tersebut tidak meleleh dan membuat pola seperti chocolate chip yang selama ini kita tahu.Sereal jagung atau corn flakes tentunya menjadi menu sarapan yang sangat familiar. Penciptaannya dimulai pada tahun 1890-an. Ketika itu ada dua bersaudara Dr John Kellogg dan Will Kellogg mulai membuat makanan vegetarian yang sehat dengan memanggang gandum. Keduanya lupa bahwa mereka sedang memasak biji-bijian dan akhirnya gandum yang mereka panggang menjadi serpihan tipis dan renyah.Pada 1905, di suatu malam yang dingin, seorang anak berusia 11 tahun bernama Frank Epperson mencampur air dengan bubuk soda manis, lalu meninggalkan ramuannya di luar ruangan. Kemudian, cairan manis tersebut berubah menjadi es manis dengan tongkat pengaduk yang menonjol keluar.Epperson menemukan ramuan buatannya tersebut keesokan harinya dan berpikir bahwa orang lain juga akan menyukainya. Kemudian ia mulai membuatnya dengan sengaja, dan menjualnya dengan sebutan "Epsicles", tetapi saat ini lebih dikenal dengan “Popsicle.”Menurut The Daily Meal, pada tahun 1853 seorang koki di resor Moon's Lake House marah, karena seorang pelanggan menemukan kentang gorengnya tidak cukup renyah dan mengirimnya kembali ke dapur.Sambil menggerutu, koki George Crum membuatnya kembali dengan mengiris kentang setipis kertas dan menggorengnya hingga garing. Ternyata pelanggannya sangat puas dan sejak saat itulah keripik kentang mulai dikenal sampai sekarang.Selama bertahun-tahun, para biarawan yang memproduksi anggur mencoba untuk mengeluarkan gelembung dari anggur putih mereka. Anggur bersoda bukanlah produk yang mereka inginkan, dan lebih jauh lagi, itu sering menyebabkan botol kaca yang lemah meledak. Namun seiring perkembangannya, gelas yang lebih kuat pun ditemukan dan lebih aman, terciptalah champagne yang berkarbonasi itu.