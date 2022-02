Studi: Prune Baik untuk Mencegah Pengeroposan Tulang

(FIR)

Mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan kalsium memang sangat disarankan untuk mencegah terjadinya pengeroposan tulang . Bukan hanya itu saja, menurut sebuah studi terbaru di Advanced in Nutrition menunjukkan bahwa buah plum kering atau prune juga bisa mendukung kesehatan tulang yang padat.Melihat secara khusus pada wanita pascamenopause yang memiliki tingkat keropos tulang tertinggi, para peneliti menemukan bahwa makan sekitar 10 buah prune setiap hari selama setahun menyebabkan penurunan tanda-tanda keropos tulang.Bahkan 6 bulan konsumsi prune secara teratur juga menunjukkan kehilangan mineral kepadatan tulang yang lebih rendah, dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi prune. Menurut para peneliti, alasan mengapa prune baik untuk kepadatan tulang adalah karena mengonsumsi prune sangat baik untuk mikrobioma usus.Mikrobioma usus yang sehat, dapat menurukan tingkat peradangan atau inflamasi yang ada di seluruh tubuh. Hal ini pada gilirannya, dapat berdampak juga pada kepadatan tulang seseorang.Selain mendukung tulang yang sehat, prune juga bisa bermanfaat untuk lemak perut. Sebuah studi pada 2014 yang dipresentasikan dalam European Congress on Obesity, melihat adanya efek terhadap mereka yang mengonsumsi prune selama waktu 12 minggu pada orang yang kelebihan berat badan atau obesitas.Meskipun memiliki banyak manfaat, pastikan untuk memerhatikan jenis yang dikonsumsi. Menurut ahli gizi obat fungsional Maria Zamarripa, RD, pastikan untuk selalu membaca label nutrisi pada kemasannya.Plum pada dasarnya sudah tinggi kalori karena konsentrasi gula alami mereka selama proses pengeringan, tetapi beberapa produsen menambahkan lebih banyak gula selama proses pengeringan tersebut. Hal itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan efek anti-peradangan yang berasal dari makan buah plum.“Bagi banyak orang, mereka mungkin saja mendapatkan gula tambahan secara tidak sadar. Untuk mencegahnya, selalu lihat label dalam kemasan dan hindari produk-produk dengan gula tambahan,” ujar Maria kepada Eat This, Not That!.“Dan ini bisa terjadi pada produk-produk seperti prune yang dianggap tidak mengandung gula tambahan padahal bisa saja terdapat gula tambahan," pungkas Maria.