Swedish Meatball, Menu Bakso Khas Swedia

Bahan Swedish meatball:

4 sdm tepung panir kasar

4 sdm susu cair

450 gr daging sapi cincang

1 butir telur, kocok lepas

¼ buah (25 g) bawang bombai, parut

½ sdm allspice bubuk

1½ sdt kecap asin

½ sdt garam

¼ sdt merica putih bubuk

100 gr keju mozarella, potong dadu 1,5 cm

2 sdm mentega tawar

1 sdm peterseli cincang

350 ml kaldu sapi siap pakai

100 ml susu cair

2 sdm tepung serbaguna

3 sdm krim kental

Cara membuat Swedish meatball:

1. Aduk rata tepung panir kasar dan susu, diamkan hingga meresap (± 5 menit) 2. Masukkan daging cincang, telur, bawang bombay, allspice bubuk, kecap asin, garam, dan merica, aduk rata 3. Ambil 1 sdm adonan, isi dengan potongan keju, bulatkan hingga padat. Sisihkan 4. Panaskan mentega di atas wajan datar. Masak bakso dengan panas tinggi. Masak balik balik hingga berubah warna 5. Kecilkan api, tutup wajan. Masak hingga bakso matang (±15 menit). Angkat, sisihkan 6. Saus: Tuang kaldu ke dalam wajan sisa memasak bakso, masak hingga mendidih 7. Aduk rata susu cair dan tepung serbaguna 8. Tuang campuran susu ke dalam kaldu, masak hingga mengental 9. Tambahkan krim, aduk rata. Masukkan bakso ke dalam saus, aduk hingga rata. Angkat

(TIN)

Cuaca yang lagi hujan terus ini memang asyik untuk makan yang hangat-hangat. Bakso salah satunya. Nah, ENDEUSiast tahu enggak tentang sejarah bakso?Dinukil dari Kimbo, sejarah bakso berasal dari cerita di masa Dinasti Ming (1368-1644), Tiongkok (sekarang). Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu.Ia terinspirasi dari kue mochi, camilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus, sehingga makanan ini terasa lembut. Dan, salah satu bakso yang juga ada di Swedia yaitu Swedish Meatball.Bakso dengan keju plus kuah kaldu? Yes please! Semua pasti tergoda dengan lelehan keju yang membalut bakso, diolah dengan kuah kaldu yang gurih, menjadikannya bakso khas Swedia. Temukan caranya dari Endeus TV di bawah ini.