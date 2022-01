Hangatkan Tubuh dengan Resep Wedang Kayu Manis Teh

Bahan wedang kayu manis teh:

Cara membuat wedang kayu manis teh:

Merebus teh ditambah kayu manis rasanya menimbulkan sensasi rasa yang berbeda. Ini juga punya manfaat lainnya lho! Dinukil dari Halodoc, kayu manis juga memiliki manfaat bagi kesehatan.Dalam studi yang dilakukan oleh National Library of Medicine, terdapat sebuah penelitian mengenai ini yang dituliskan dalam jurnal The Effect of Cinnamon on Primary Dysmenorrhea: A Randomized, Double Blind Clinical Trial.Penelitian tersebut berjalan dengan memberikan 3 gram kayu manis dan efek plasebo selama tiga hari pada beberapa wanita. Wanita yang mengonsumsi kayu manis mengalami nyeri haid yang jauh lebih ringan, dibandingkan wanita yang mengonsumsi efek plasebo.Nah, masih banyak lagi manfaatnya untuk tubuh, seperti kandungan antioksidan yang cukup tinggi dalam kayu manis membuat tubuh menjadi lebih sehat, menurunkan risiko diabetes, dan dapat menurunkan risiko peradangan dalam tubuh.Jadi, ENDEUSiast dapat mencoba khasiatnya ya di rumah. Yuk, buat sendiri wedang kayu manis teh seperti dinukil dari laman Endeus TV berikut ini.50 gr jahe, bakar, kupas, memarkan1 lt air8 cm kayu manis4 kantong teh hitam8 sdm madu1. Bakar jahe di atas api kompor hingga harum. Kupas kulit jahe hingga bersih dan memarkan2. Masukkan jahe ke dalam sebuah panci, tambahkan air dan kayu manis. Masak di atas api besar hingga mendidih. Kecilkan api, teruskan merebus hingga cairan sedikit menyusut3. Tambahkan teh hitam, masak selama 2 - 3 menit hingga teh terekstrak. Matikan api4. Tambahkan madu, aduk rata. Angkat, sajikan segeraTambahkan kayu secang, cengkeh, dan kapulaga untuk aroma rempah yang lebih kuat.