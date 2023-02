Terlalu Kreatif, Begini Kolaborasi Brand Kuliner Gaet Generasi Milenial dan Gen Z

(FIR)

Generasi Milenial dan Gen Z berkontribusi lebih dari 50% terhadap populasi pendudukIndonesia. BPS mencatat melalui sensus penduduk 2022, ada sekitar 90,27 juta orang Gen Z dan Generasi Milenial sebanyak 63,15 juta orang. Dalam kurun waktu 5 tahun lagi, Gen Z akan memasuki usia produktif.Sementara survei pada penghujung tahun 2022 mengungkapkan bahwa rata-rata lebih dari 80% Gen Z dan Milenial tetap optimis dengan tahun 2023. Kedua generasi ini akan menjadi generasi penggerak dan pemimpin dalam kurun waktu tidak lama lagi. Sehingga sikap mereka yang optimis melihat masa depan patut diapresiasi.Generasi ini adalah masa depan, sehingga tidak heran jika banyak pihak mencoba mendekati mereka dengan beragam cara kreatif, termasuk Tango Waffle dan gerai minuman teh Ban Ban.Namun berbeda dengan cara yang jamak dilakukan sejumlah pihak, yaitu sekedar kolaborasi dalam wujud produk, Tango Waffle X Ban Ban menghadirkan kolaborasi lebih dari sekedar produk."Gen Z dan Milenial selalu mendapat perhatian banyak pihak. Sehingga bagi kami, Tango dan Ban Ban, menjadikan mereka sebagai target market utama merupakan keharusan," ujar Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group."Generasi kreatif dan penuh dinamika ini tidak bisa didekati dengan cara-cara konservatif dan biasa. Mereka harus didekati dengan cara kreatif dan kontekstual. Inilah yang kami upayakan bersama dalam kolaborasi Tango dan Ban Ban," sambung Harianus pada peluncuran eksklusif produk kolaborasi Tango Waffle dan Ban Ban untuk awak media, di gerai utama Ban Ban, Grand Indonesia, Jakarta.Kolaborasi ini, masih menurut Harianus, tidak sekadar menghadirkan produk semata, namun melalui sejumlah pendekatan kreatif selain produk, misalnya menggunakan influencer dan membuat video campaign dan dukungan sejumlah promosi kreatif yang relevan dengan karakter Gen Z dan Milenial.Melalui kolaborasi ini, Harianus memperkenalkan tiga menu di antaranya: Cookiez & Cream yang merupakan minuman cookies and cream yang dipadukan dengan Tango Waffle Cookiez & Cream, serta Espresso dan milk.Selain itu ada juga Hazelnut Milk Tea. Yaitu perpaduan black tea yang diambil dari pilihan daun teh terbaik dan dipadukan dengan Tango Waffle Choco Hazelnut.Sementara satu ice cream cantik yang disebut dengan Moffle. Yaitu mochi waffle charcoal yang dipadukan dengan Tango Waffle, cheese, dan brown sugar. Ada juga tambahan topping Tango Waffle yang bisa kamu pilih antara Choco Hazelnut atau Cookiez & Cream.