Tips Mengatasi Masakan Berkuah yang Keasinan

Bahan untuk mengatasi masakan kuah keasinan:

Masakan berkuah

Kentang, kupas, potong 4 atau 6

Cara mengatasi masakan kuah keasinan:

1. Masukkan potongan kentang, rebus hingga mendidih dan cairan berkurang. Dijamin rasa asin pada masakan akan berkurang

(TIN)

Garam mengandung mineral yodium yang memiliki peran penting dalam menjaga organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Mengonsumsi garam dalam jumlah yang cukup dapat mencegah tekanan darah rendah atau hipotensi.Kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa pusing, mual, pandangan kabur, hingga pingsan. Namun, selalu ingat untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi garam setiap harinya.Jumlah asupan garam per hari perlu disesuaikan dengan usia. Semakin muda usia, semakin sedikit asupan garam yang dibutuhkan tubuh.Menurut dr. Sienny Agustin lewat Alodokter menerangkan, yaitu anak usia 7–10 tahun: tidak lebih dari 5 gram per hari atau setara dengan 2 gram natrium Anak usia 11 tahun ke atas dan orang dewasa: tidak lebih dari 6 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Sedangkan penderita gangguan jantung: tidak lebih dari 1,5 gram per hari.Walau garam baik dan dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang tepat, namun bisa 'trouble' kalau ENDEUSiast masak makanan berkuah dan keasinan.Bisa bikin kesel kan pastinya? Nah, sontek tips masakan keasinan dari Endeus TV berikut ini ya. Ini bisa jadi penyelamat kamu pas lagi masak.