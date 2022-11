Hangatkan Tubuh dengan Resep Sup Tahu dan Bakso yang Pedas

Bahan sup tahu bakso:

Cuaca yang terkadang dingin dan hujan yang deras kadang membuat kita mager di rumah ya. Sambil menonton berbagai film atau series favorit kamu tak ada salahnya jika kamu mencoba membuat sup yang dapat menghangatkan tubuh.Salah satunya yaitu sup tahu dengan bakso dengan rasa yang pedas. Pastinya selain menyegarkan, bisa menjadi peneman kamu saat kamu enggak mau keluar rumah.Diolah menjadi sup dengan kuah kaldu sapi, egg tofu lembut dan irisan wortel yang cantik bukan hanya lezat, tetapi juga bikin tubuh jadi hangat lho ENDEUSiast Yuk, dicoba resep sup tahu bakso dengan rasa yang pedas ini. Dijamin keluarga pasti menyukainya. Sontek resep dan cara buatnya dari Endeus TV di bawah ini ya.400 gr daging sapi, iris-iris2 sdm bawang putih goreng, haluskan8 buah cabai rawit, iris-iris1 sdt garam¼ sdt merica bubuk4 sdm tepung kanji1 putih telur100 gr es batu, remukkan75 gr sohun, rendam hingga lunak, potong potong1 sdm minyak goreng4 siung bawang putih, memarkan100 gr wortel, iris melintang tebal 0,5 cm, cetak bentuk bunga2 batang seledri, ikat simpul1,5 Lt kaldu sapi½ sdt merica bubuk¼ sdt pala bubuk½ sdt gula pasir2 sdt garam2 lembar sawi putih, iris 3 cm2 bungkus egg tofu, iris tebal 2 cm1 batang daun bawang, iris 1 cm1. Bakso: Dalam food processor, masukkan semua bahan bakso kecuali sohun. Proses hingga halus dan rata. Pindahkan dalam mangkuk, tambahkan sohun. Aduk rata2. Bentuk bulat adonan bakso dengan 2 buah sendok makan. Rebus bakso dalam air mendidih hingga mengapung dan matang, angkat, tiriskan. Sisihkan3. Kuah: Panaskan minyak goreng dalam panci, tumis bawang putih hingga harum. Tambahkan wortel dan seledri, aduk hingga agak layu4. Tuang kaldu sapi, tambahkan merica, pala dan garam, masak hingga mendidih. Masukkan bakso, sawi, egg tofu dan daun bawang, masak hingga semua bahan matang. Angkat, sajikan hangat dengan taburan bawang gorengSelain daging sapi, daging ayam ataupun udang juga bisa diolah menjadi bakso yang lezat dan gurih.