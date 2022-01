Apakah Air Kelapa Lebih Baik dibandingkan Air Biasa?

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Kelapa sudah terkenal akan banyaknya manfaat yang bisa diambil untuk kebutuhan manusia. Salah satunya adalah air kelapa yang dianggap memiliki banyak manfaat untuk membantu tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik.



"Air kelapa adalah cairan bening yang ditemukan di dalam buah kelapa yang masih berwarna hijau," kata Caroline Apovian, MD, direktur Pusat Nutrisi dan Manajemen Berat Badan di Boston University School of Medicine.



"Saat kelapa tua dan berubah warna menjadi cokelat, air membeku dan berubah menjadi daging kelapa," sambungnya.



Air kelapa memang memiliki dua manfaat kesehatan yaitu menyediakan elektrolit seperti kalium dan natrium. Air kelapa juga bermandaat untuk rehidrasi setelah aktivitas fisik atau setelah penyakit yang menyebabkan muntah atau diare.



"Menurut sebuah studi dari Medicine and Science in Sports and Exercise melaporkan bahwa air kelapa dapat menggantikan cairan tubuh sebaik minuman olahraga dan hanya sedikit lebih baik daripada air," kata Ali Webster, PhD, RD, Associate Director of Nutrition Communications untuk International Food Information Council Foundation.



Jika kamu membutuhkan sesuatu yang lebih sehat daripada minuman olahraga, air kelapa tetap menjadi pilihan yang lebih baik meskipun bukan menjadi suatu keharusan. Kebanyakan mereka yang bukan termasuk atlet profesional dan tidak melakukan olahraga yang lama atau terlalu intens membutuhkan elektrolit dari air kelapa.



Meskipun demikian, Dr Apovian mengatakan bahwa air kelapa tidak menggantikan asupan air biasa karena adanya kalori ekstra di dalam air kelapa.



"Meskipun air kelapa memiliki gula lebih sedikit dibandingkan soda atau jus biasa, air kelapa tetap memiliki kalori dan bisa menambah kalori tubuh," kata Dr Apovian.



Untuk mendapatkan manfaat kalium, ada banyak cara lain untuk mendapatkannya dari makanan seperti kentang, pisang, kacang, dan bayam. Makanan ini memberikan nutrisi dan manfaat lain yang tidak dimiliki air kelapa, seperti serat dan vitamin dan mineral lainnya," ujar Webster.



Lalu apakah air kelapa baik? Dikutip dari Reader's Digest, air kelapa bisa menjadi alternatif yang lebih sehat untuk minuman non-air lainnya, misalnya menggantikan minuman beralkohol dengan air kelapa.

