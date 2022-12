Bikin Kongnamul Guk, Sup Taoge Ala Korea yang Bisa Bikin Tubuh Hangat

Bahan kongnamul guk:

Dalam drama Korea Selatan atau biasa kita sebut dengan drakor, memang kuliner tak dapat lepas dari scene-scenenya. Banyak dari kuliner itu mulai dari gorengan dan camilan sampai dengan sup-sup yang menggiurkan.Salah satunya yaitu kongnamul guk yang selain lezat juga mampu menghangatkan tubuh. Kongnamul guk berasal dari dua kata, yaitu kata kongnamul yang berarti kecambah. Kedua, kata guk yang bermakna hidangan sup. Dengan kata lain, kongnamul guk merupakan sup yang berbahan baku berupa kecambah.Dinukil dari Misskoreabbq, sup ini mengandung banyak nutrisi seperti vitamin C sehingga sangat membantu untuk pulih dari masuk angin.Misskoreabbq juga menyebut bahwa sup ini juga sangat efektif dalam menyembuhkan mabuk karena kandungan asparagin tinggi taoge yang mengurangi aktadehida yang disebabkan oleh minum alkohol.Nah, ENDEUSiast dapat membuat kongnamul guk sendiri di rumah untuk tahu bagaimana rasanya. Sontek resep dan cara buat nya dari Endeus TV . Selamat mencoba ya!1,5 Lt air100 gr bawang bombai, iris tipis10 buah myeolchi/ikan asin kering korea4 siung bawang putih, memarkan150 gr kimchi, iris kasar2 sdm kecap asin2 sdm kecap ikan1 sdt garam300 gr taoge panjang korea2 sdm minyak wijen2 batang daun bawang, iris tipis1. Dalam panci besar, masukkan air, bawang bombai, myeolchi, dan bawang putih. Masak di atas api besar hingga mendidih. Kecilkan api, teruskan memasak hingga bumbu meresap2. Tambahkan kimchi, kecap asin, kecap ikan, dan garam, aduk hingga rata3. Masukkan taoge panjang, minyak wijen, dan daun bawang, aduk hingga rata. Angkat, sajikan segeraTaoge panjang khas Korea bisa didapatkan di supermarket khusus Korea atau supermarket besar yang kini sudah banyak menyediakannya.