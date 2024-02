Congrats! Poltekpar NHI Bandung Raih '3rd Best Knife Skill' di Ajang The 10th Young Chef Olympiad India

(Mahasiswi Poltekpar NHI Bandung Btari Ratnaning Wardhani berhasil mencetak prestasi baru dengan meraih “3rd Best Knife Skill” dan menjadi top 10 dari 60 negara peserta pada ajang kompetisi The 10th IIHM Young Chef Olympiad. Foto: Dok. Birkom Kemenparekraf)

(TIN)

Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung berhasil mencetak prestasi baru dengan meraih “3rd Best Knife Skill” dan menjadi top 10 dari 60 negara peserta pada ajang kompetisi The 10th IIHM Young Chef Olympiad yang diselenggarakan pada 29 Januari hingga 4 Februari 2024 di Pune, India.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf /Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi Poltekpar NHI Bandung atas pencapaian ini yang disampaikan di sela-sela acara “The Weekly Brief with Sandi Uno” di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.“Selamat dan apresiasi sebesar-besarnya kepada mahasiswi Poltekpar NHI Bandung Btari Ratnaning Wardhani, beserta mentor dosen Sukarno Wibowo, dan mentor alumni Chef Tius Faisal, atas prestasinya pada event The 10th IIHM Young Chef Olympiad,” ucap Sandiaga.Young Chef Olympiad merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh International Institute of Hotel Management (IIHM), yang merupakan institusi pendidikan manajemen perhotelan terbesar di India, bekerja sama dengan International Hospitality Council London. Ajang ini juga didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata India.Direktur Poltekpar NHI Bandung, Andar Danova L. Goeltom menjelaskan bahwa pada ajang kompetisi ini, Indonesia tergabung di Grup C bersama Inggris, Singapura, Madagaskar, Belanda, Seychelles, Uzbekistan, Zimbabwe, Uganda, dan Bangladesh.“Perwakilan Indonesia berhasil mengalahkan kontestan grup dan keluar sebagai finalis mewakili Grup C untuk bertanding kembali di Kolkata, India. Dari hasil pertandingan akhir, Btari mewakili kampus Poltekpar NHI Bandung dan berhasil meraih prestasi sebagai ‘3rd Best Knife Skill’ di ajang Young Chef Olympiad ke-10 ini,” kata Andar.