Unik, Manisan Kolang-kaling dengan Menggunakan Bunga Telang

Bunga telang telah dikenal lama. Salah satu manfaatnya adalah sering dipakai untuk membersihkan mata yang dirasa kotor. Dalam Orami disebutkan bawha penelitian dari Journal of Ethnopharmacology menunjukkan bahwa bunga telang memiliki kualitas antiasthmatic Journal of Food, Science an Technology juga menemukan bahwa bunga itu penuh dengan antioksidan yang bermanfaat dan dapat mengurangi stres oksidatif.Orang Thailand percaya bahwa bunga telang memiliki banyak khasiat penyembuhan, termasuk meningkatkan penglihatan, pertumbuhan rambut, dan kemampuan untuk memperkuat sistem kekebalan.Nah, kalau selama ini kamu membuat manisan kolang-kaling yang itu-itu saja, bagaimana kalau di HUT ke-495 Jakarta, kamu membuat resep manisan kolang-kaling dengan pewarna alami dari bunga telang . Mudah kok caranya ENDEUSiast . Sontek cara buatnya dari Endeus TV di bawah ini ya.500 gr kolang kaling1 lt air cucian beras1.5 lt air800 ml air300 gr gula pasir3 lembar daun pandan3 sdm bunga telang kering1. Rendam kolang-kaling dengan air cucian beras selama 30 menit, cuci bersih hingga tidak berlendir. Rebus kolang-kaling hingga matang dan empuk, tiriskan. Masukkan dalam wadah2. Sirup gula: Rebus air, gula pasir, daun pandan, dan bunga telang sampai mendidih dan mengental. Angkat, saring3. Tuang sirup gula ke dalam wadah kolang-kaling, aduk, biarkan hingga uap panasnya hilang4. Simpan dalam kulkas hingga dingin. Sajikan dinginRendam kolang kaling dengan air cucian beras selama 15 - 30 menit untuk menghilangkan aromanya yang kurang sedap. Cuci bersih sebelum dimasak.