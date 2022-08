Resep Cloud Bread Si Roti Awan dengan Rasa Keju

Bahan cheesy cloud bread:

Roti awan alias cloud bread sempat viral di aplikasi TikTok yang diikuti resepnya oleh banyak orang. Dinukil dari The Kitchn, cloud bread sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an.Awalnya roti ini adalah produk gagal, tapi ternyata malah punya tekstur dan cita rasa yang unik. Cloud bread jadi banyak disukai karena tampilannya yang cantik. Dan tekstur roti awan ini pun sangat lembut.Enggak heran banyak orang jadi banyak yang mengikuti resepnya. Jadi, ENDEUSiast juga bisa lho membuatnya. Kita ikuti resep dan cara buatnya dari Endeus TV di bawah ini yuk!8 butir telur, pisahkan kuning dan putihnya60 gr cream cheese2 sdt bawang putih bubuk1 sdt cream of tartar75 gr keju cheddar orange, parut kasar1. Kocok kuning telur, cream cheese, dan bawang putih bubuk dengan mixer hingga mengembang, sisihkan2. Dalam wadah terpisah, kocok putih telur dan cream of tartar menggunakan mixer hingga kaku3. Tuang adonan kuning telur dan keju cheddar ke dalam adonan putih telur, aduk lipat4. Ambil 3-4 sdm adonan cetak bulat dalam loyang datar beralaskan baking paper, rapikan permukaannya dengan spatula5. Panggang dalam oven suhu 160?C selama 30 menit. Angkat dan segera sajikanJangan mengaduk lipat adonan terlalu lama, karena akan menyebabkan adonan kempes dan cair.