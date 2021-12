Ini 5 Rekomendasi Dessert Enak, Gampang, dan Sehat

5 Rekomendasi makanan sehat dan enak (Foto: NZTE)

Jakarta: Keseringan di rumah membuat kamu mengembangkan bakat, seperti minimal belajar masak. Enggak perlu yang rumit, yang penting nikmat buat lidah sendiri.



Selain bikin kamu tertantang untuk berkreativitas, mengolah makanan sendiri juga bikin kamu enggak perlu boros makan di luar. Sekarang, kamu bisa dengan mudah mencari dan menemukan resep-resep yang gampang diolah dan enggak butuh banyak bahan, tapi kadang kita tak sadar apakah camilan yang kamu konsumsi itu sehat atau nggak.



Berikut ini ada sejumlah resep enak, mudah, dan sehat yang udah dirangkum dari video-video seru yang dibikin kreator di Tiktok! Yuk, kita perhatikan satu per satu melansir New Zealand Trade and Enterprise:

1. Madu yang enggak bisa beku

Ada banyak informasi yang bilang bahwa madu asli itu tak bisa beku, masa sih? Nah, di videonya Dennis, ia kasih contoh menggunakan madu manuka yang terkenal mahal tapi super sehat itu dan dia masukin ke freezer.



Pertama-tama, dari kemasan aslinya, madu manuka dipindahkan ke botol bekas air mineral, terus disimpan selama beberapa jam di freezer. Uniknya, madu tersebut tidak membeku namun tidak juga cair, tapi terlihat padat. Di sini kamu jadi tahu bahwa madu juga bisa dijadikan camilan manis, segar, dan sehat yang bisa kita konsumsi ketika lagi iseng.



Hillary Farm adalah salah satu merek produsen madu manuka yang khas Selandia Baru. Madu manuka memiliki skor Unique M?nuka Factor (UMF) dan MGO (methylglyoxal) pada kemasannya yang mensertifikasi sebuah produk madu manuka telah memenuhi standar ketat kemurnian dan kualitas.



Sementara, skor MGO yang tertulis di kemasannya menandakan mutu madunya, semakin tinggi kandungan MGOnya, maka semakin tinggi pula mutu madunya. Selandia Baru berbangga memiliki 9.282 kaitiaki pi (istilah Bahasa Maori untuk peternak lebah) resmi dan terdaftar, yang mengabdikan waktu dan keahliannya untuk merawat kesehatan lebah serta lingkungan sekitarnya.

2. Chocolate Truffle Endul

Kamu sering dengar istilah endul yang sebetulnya istilah plesetan dari enak. Nah, kalau dengar coklat pasti kamu langsung kebayang betapa endulnya camilan ini! Tapi, kamu pernah dengar dark chocolate 70%? Jadi, cokelat itu semakin gelap umumnya semakin sehat.



Kenapa? Karena dia mengandung jauh lebih sedikit gula dan lemak tak sehat, malah mengandung lebih banyak antioksidan. Salah satu dari sekian banyak keuntungan dari dark chocolate adalah bisa bikin kamu terhindar dari sakit jantung dan risiko stroke.



Whittaker’s Chocolate adalah produsen coklat asal Selandia Baru yang berdiri sejak 1896. Seluruh proses produksi menggunakan bahan terbaik, metode terbaik, dan permesinan penuh presisi untuk menghasilkan rasa yang murni dan kualitas tertinggi.



Hingga hari ini, proses produksi coklat di pabrik masih diawasi langsung oleh keluarga Whittaker’s yang terkenal akan pengalamannya selama 125 tahun dalam pewarisan teknik dan keahlian pembuatan cokelat.

3. Daging lumer di mulut

Kalau ngebayangin makan daging terus ada lumer-lumernya kayaknya lezat banget! Dims the Meat Guy membagikan resep kudapan sederhananya menggunakan butter Anchor unsalted, bawang bombay, bawang putih, lada, susu cair, dan juga daging cincang. Bikinnya gampang banget dan mungkin kamu bisa coba tiru dan bagikan juga di media sosialmu!



Di kontennya, Dims menjelaskan bedanya butter dan margarin. Kalau butter itu menggunakan lemak hewani, sementara margarin menggunakan lemak nabati, sehingga penggunaan butter akan membuat masakan kita lebih creamy baik dari rasa maupun aroma.



Anchor adalah merek produk susu/dairy yang berasal dari Selandia Baru dan berdiri sejak tahun 1886. Seluruh produk Anchor dibuat dan diproses di Selandia Baru menggunakan krim yang dipasteurisasi berkualitas tinggi, tanpa penggunaan tambahan bahan kimia untuk pemrosesan, butter Anchor lebih keras, dibungkus dengan cita rasa krim butter yang sangat khas, dan warna khasnya yaitu kuning keemasan.

4. Es stik buat ngadem

Es itu enggak cuma buat camilan anak-anak, lho. Orang dewasa juga bisa. Nah kalau kamu lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, terus lagi mikirin camilan apa yang gampang dan enak, ternyata bentuknya ngga melulu harus makanan. Es batangan juga bisa!



Akun TikTok Alex ngasih resep es batangan gampang yang dia bikin dari 2 bahan saja, yaitu buah kiwi dan air! Kalau kurang manis, kamu bisa tambahin sedikit gula.



Zespri International Limited adalah pemasar buah kiwi terbesar di dunia dan dijual di lebih dari 50 negara. Buah kiwi ZespriTM Green mengandung serat dan enzim actinidin untuk pencernaan, sedangkan ZespriTM Gold menyediakan 100% asupan kebutuhan vitamin C dan dengan rasa yang manis.

5. Tiramisu tanpa Oven

Kebayang kan lezatnya kue tiramisu, tapi kebayang juga bikinnya pasti harus jago dan otomatis repot. Ternyata enggak sesulit itu lho! Bahannya bahkan gampang dan sederhana banget, cukup kopi sachet, susu, air, gula, telur, dan yang paling penting krim Mascarpone!



Yang lebih serunya lagi, TikTok Safira mengajarimu bikin kue tiramisu ini tanpa harus pakai oven. Jadi siapapun bisa bikin di mana pun! Yang unik dari resepnya Safira adalah krim Mascarpone Tatua yang kemasannya bisa dengan mudah dibuka tutup, jadi kalau enggak habis masih bisa disimpan dan tak repot menutupnya.



Tatua adalah pemimpin dalam spesialisasi bahan makanan berbahan dasar susu (dairy) sejak 1914. Konsumen bisa menemukan cita rasa krim yang khas dari deretan produk Tatua seperti mascarpone, whipping cream, sour cream, hingga premium cheese sauce yang dapat digunakan untuk menambah kelezatan setiap jenis masakan.

